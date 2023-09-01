Труп нашли на автобусной остановке в Барнауле
Тело приехали забирать сотрудники скорой помощи
01 сентября 2023, 13:58, ИА Амител
Фото: В курсе 22
Тело человека нашли у дороги в Барнауле. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях.
Труп обнаружили на автобусной остановке Павловский тракт / Малахова, неподалеку от магазина "Аяс". Обстоятельства смерти человека неизвестны.
На место прибыли сотрудники скорой помощи. В сообществе "В курсе 22" опубликовали снимок накрытого простыней тела.
Обстоятельства случившегося выясняются.
16:10:39 01-09-2023
Не дождался транспорта...