Тело мужчины нашли возле жилых домов в Славгороде
Горожанин умер посреди улицы
30 апреля 2023, 15:23, ИА Амител
Кадр из видео
В Славгороде на улице обнаружили тело мужчины. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".
Судя по опубликованному видео, горожанин скончался посреди улицы. Его тело лежало рядом с жилыми домами.
Причина смерти на данный момент неизвестна.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина убил своего брата за то, что тот не хотел ехать на кладбище.
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