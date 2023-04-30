Тело мужчины нашли возле жилых домов в Славгороде

Горожанин умер посреди улицы

30 апреля 2023, 15:23, ИА Амител

Кадр из видео

В Славгороде на улице обнаружили тело мужчины. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

Судя по опубликованному видео, горожанин скончался посреди улицы. Его тело лежало рядом с жилыми домами.

Причина смерти на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина убил своего брата за то, что тот не хотел ехать на кладбище.