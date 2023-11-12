Тело обнаружили во дворе многоэтажки в Барнауле

На месте работали сотрудники полиции

12 ноября 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Тело человека обнаружили во дворе барнаульской многоэтажки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, труп лежал на улице с раннего утра. Горожанка призналась, что едва не наступила на него, потому что не увидела в темноте.

На месте работают сотрудники полиции, причина смерти устанавливается.

Раннее сообщалось, что из-за пожара на алтайской турбазе погибли двое рабочих. Оба они приехали на заработки из Томской области.