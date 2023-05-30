Тело пожилого мужчины нашли в доме при пожаре в пригороде Барнаула

На месте ЧП работают 24 человека и шесть автоцистерн

30 мая 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В пригородном посёлке Казённая Заимка Барнаула загорелся частный дом. Внутри нашли тело 76-летнего мужчины.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, пламя локализовали на площади порядка 100 квадратных метров. На месте работают 24 человека и шесть автоцистерн.

Причина случившегося устанавливается.

Напомним, 29 мая в Барнауле произошёл пожар в двухквартирном жилом доме в переулке Конева.