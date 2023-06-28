Тело пропавшего полгода назад голливудского актера нашли в пустыне
Джулиан Сэндс вышел из дома на прогулку и не вернулся
28 июня 2023, 09:31, ИА Амител
Постер к фильму "Чернокнижник"
В Калифорнии нашли тело пропавшего голливудского актера Джулиана Сэндса. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в январе мужчина вышел из своего дома на пешую прогулку и пропал. Его поиски велись все это время, спасателям приходилось прерываться из-за непогоды.
Причина смерти Сэндса в данный момент не установлена, в этом вопросе будут разбираться специалисты.
Зрителям актер известен по ролям в фильмах "Чернокнижник" 1988 года и "Комната с видом" 1985 года.
09:57:10 28-06-2023
Сходил за хлебом ...
14:10:01 28-06-2023
Гость (09:57:10 28-06-2023) Сходил за хлебом ...... За спичками, как в фильме.