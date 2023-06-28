Тело пропавшего полгода назад голливудского актера нашли в пустыне

Джулиан Сэндс вышел из дома на прогулку и не вернулся

28 июня 2023, 09:31, ИА Амител

Постер к фильму "Чернокнижник"

В Калифорнии нашли тело пропавшего голливудского актера Джулиана Сэндса. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в январе мужчина вышел из своего дома на пешую прогулку и пропал. Его поиски велись все это время, спасателям приходилось прерываться из-за непогоды.

Причина смерти Сэндса в данный момент не установлена, в этом вопросе будут разбираться специалисты.

Зрителям актер известен по ролям в фильмах "Чернокнижник" 1988 года и "Комната с видом" 1985 года.