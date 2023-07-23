Тело пропавшего в Кузбассе шестилетнего мальчика нашли в водоеме

Причину смерти установят в рамках расследования, для которого уже назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинскую

23 июля 2023, 13:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне в жилом районе Кедровка в Кемерове, обнаружили в водоеме, расположенном недалеко от его же дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Тело нашли во время поисковых мероприятий. Причину смерти установят в рамках расследования, для которого уже назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинскую.

"Также будут установлены причины и условия, способствовавшие гибели малолетнего ребенка", – сообщает ведомство.

Прокуратура региона добавила, что тело нашли в водоеме на улице Российской, по факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка.