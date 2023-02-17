Тело пятимесячного ребёнка нашли в квартире в Санкт-Петербурге
Младенец жил в полной семье с отцом и матерью
17 февраля 2023, 15:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Мёртвого младенца нашли в квартире в одном из районов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал 78.ru.
Тело пятимесячного ребёнка нашли в доме на улице Энгельса. Признаков насильственной смерти не обнаружили.
Малыш жил в полной семье с отцом и матерью. На учёте они не состояли.
Для установления причины смерти тело направили в морг. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
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