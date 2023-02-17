Тело пятимесячного ребёнка нашли в квартире в Санкт-Петербурге

Младенец жил в полной семье с отцом и матерью

17 февраля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мёртвого младенца нашли в квартире в одном из районов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал 78.ru.

Тело пятимесячного ребёнка нашли в доме на улице Энгельса. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

Малыш жил в полной семье с отцом и матерью. На учёте они не состояли.

Для установления причины смерти тело направили в морг. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.