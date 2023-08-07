Тело режиссера Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире
Труп театроведа пролежал в помещении не меньше года
07 августа 2023, 22:27, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Тело театрального режиссера и театроведа Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире. Как сообщает Telegram-канал Mash, труп пролежал в помещении по меньшей мере год.
В полицию обратились соседи Джимбиновой, когда поняли, что давно не видели ее. Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили мумифицированное тело на полу.
Согласно экспертизе, смерть наступила в начале 2022 года. Причина не уточняется.
Светлана Джимбинова – вдова режиссера театра Вахтангова Рубена Симонова. За свою карьеру она написала десятки работ по театроведению, поставила шесть спектаклей в театре имени Вахтангова.
22:57:15 07-08-2023
Судьба одинокого человека...
09:36:51 08-08-2023
Через год поняли
10:17:48 08-08-2023
у меня соседка есть. старенькая. Не одинокая, но дети живут далеко. Я если ее больше недели не вижу, всегда захожу испрашиваю все ли у нее нормально. аа то мало ли что...
10:32:24 08-08-2023
Гость (10:17:48 08-08-2023) у меня соседка есть. старенькая. Не одинокая, но дети живут ... Вы молодец! И дико, что в наше время почти год человека не спохватились???????????????????????? Жесть!
17:37:08 08-08-2023
Гость (10:32:24 08-08-2023) Вы молодец! И дико, что в наше время почти год человека не с... Детей не было. А чем старше человек, тем меньше у него друзей. Потому и не хватился никто.
10:59:24 08-08-2023
На работе не спохватились?
12:23:34 08-08-2023
Гость (10:59:24 08-08-2023) На работе не спохватились? ... на какой работе? она 1940 г рождения
15:41:53 08-08-2023
и пенсию на карточку переводили.