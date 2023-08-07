В Москве простились с актрисой Ириной Мирошниченко

Церемония прощания прошла в художественном театре им. А. П. Чехова

07 августа 2023, 17:05, ИА Амител

































Прощание с Ириной Мирошниченко / скриншоты с трансляции церемонии

В столице простились с народной артисткой Ириной Мирошниченко. Напомним, уроженка Барнаула, звезда фильмов "Я шагаю по Москве", "Вам и не снилось..." умерла 3 августа на 82-м году жизни.

Попрощаться с Ириной Мирошниченко пришли глава Минкульта Ольга Любимова, Константин Хабенский, Лев Лещенко, Константин Эрнст и другие деятели культуры. Церемония прощания прошла в художественном театре им. А. П. Чехова. После этого Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.