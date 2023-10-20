Тело российской альпинистки Надежды Оленевой не смогут найти
Тренер сборной РФ Павел Шабалин заявил, что оно погребено под толщей льда
20 октября 2023, 17:17, ИА Амител
Фото: mountain.ru
Тренер сборной РФ Павел Шабалин заявил о том, что тело российской альпинистки Надежды Оленевой, погибшей в горах Непала, уже не будет найдено. Его слова передает РИА Новости.
Шабалин пояснил, что после того как спортсменка сорвалась в расщелину, ее сверху засыпало толщей снега, который от времени уже заледенел.
По словам тренера, достать тело Оленевой уже невозможно. Он также добавил, что из-за большого количества расщелин самолет со спасателями не сможет сесть в месте ее падения.
17:31:48 20-10-2023
Добрый тренер
17:32:06 20-10-2023
жуть
19:47:03 20-10-2023
Зачем люди ищут смерть? Так скучно жить ?
21:22:29 20-10-2023
Гость (19:47:03 20-10-2023) Зачем люди ищут смерть? Так скучно жить ?... На днях бабку на велике тополь убил. Ей тоже скучно было?
11:01:36 21-10-2023
Гость (19:47:03 20-10-2023) Зачем люди ищут смерть? Так скучно жить ?... Кто-то сидит всю жизнь под плинтусом, как таракан, кто-то ходит в горы .. Но вторые ЖИВУТ!
05:18:45 22-10-2023
Гость (11:01:36 21-10-2023) Кто-то сидит всю жизнь под плинтусом, как таракан, кто-то хо... Да не живут, а погибают от поиска острых ощущений. У меня двое одноклассников погибли в горах. Одного лавина накрыла, второй со скалы сорвался. Тоже искали острых ощущений. Значит, люди скучно живут, раз их тянет куда-то, за поиском ощущений. А кто живет полной жизнью, у того нет такой потребности.
10:40:28 23-10-2023
А кто живет полной жизнью, у того нет такой потребности.********************************************* какой-то бред написали, извините. Потребности у всех разные: кого-то тянет в горы, кто-то любит в мОрюшке киснуть, а кто-то на диване книжку читать.