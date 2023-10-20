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Тело российской альпинистки Надежды Оленевой не смогут найти

Тренер сборной РФ Павел Шабалин заявил, что оно погребено под толщей льда

20 октября 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: mountain.ru
Фото: mountain.ru

Тренер сборной РФ Павел Шабалин заявил о том, что тело российской альпинистки Надежды Оленевой, погибшей в горах Непала, уже не будет найдено. Его слова передает РИА Новости.

Шабалин пояснил, что после того как спортсменка сорвалась в расщелину, ее сверху засыпало толщей снега, который от времени уже заледенел.

По словам тренера, достать тело Оленевой уже невозможно. Он также добавил, что из-за большого количества расщелин самолет со спасателями не сможет сесть в месте ее падения.

Происшествия Спорт

Комментарии 7

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Гость

17:31:48 20-10-2023

Добрый тренер

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Гость

17:32:06 20-10-2023

жуть

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Гость

19:47:03 20-10-2023

Зачем люди ищут смерть? Так скучно жить ?

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Гость

21:22:29 20-10-2023

Гость (19:47:03 20-10-2023) Зачем люди ищут смерть? Так скучно жить ?... На днях бабку на велике тополь убил. Ей тоже скучно было?

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Гость

11:01:36 21-10-2023

Гость (19:47:03 20-10-2023) Зачем люди ищут смерть? Так скучно жить ?... Кто-то сидит всю жизнь под плинтусом, как таракан, кто-то ходит в горы .. Но вторые ЖИВУТ!

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Гость

05:18:45 22-10-2023

Гость (11:01:36 21-10-2023) Кто-то сидит всю жизнь под плинтусом, как таракан, кто-то хо... Да не живут, а погибают от поиска острых ощущений. У меня двое одноклассников погибли в горах. Одного лавина накрыла, второй со скалы сорвался. Тоже искали острых ощущений. Значит, люди скучно живут, раз их тянет куда-то, за поиском ощущений. А кто живет полной жизнью, у того нет такой потребности.

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Гость

10:40:28 23-10-2023

А кто живет полной жизнью, у того нет такой потребности.********************************************* какой-то бред написали, извините. Потребности у всех разные: кого-то тянет в горы, кто-то любит в мОрюшке киснуть, а кто-то на диване книжку читать.

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