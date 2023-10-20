Тело российской альпинистки Надежды Оленевой не смогут найти

Тренер сборной РФ Павел Шабалин заявил, что оно погребено под толщей льда

20 октября 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: mountain.ru

Тренер сборной РФ Павел Шабалин заявил о том, что тело российской альпинистки Надежды Оленевой, погибшей в горах Непала, уже не будет найдено. Его слова передает РИА Новости.

Шабалин пояснил, что после того как спортсменка сорвалась в расщелину, ее сверху засыпало толщей снега, который от времени уже заледенел.

По словам тренера, достать тело Оленевой уже невозможно. Он также добавил, что из-за большого количества расщелин самолет со спасателями не сможет сесть в месте ее падения.