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Тело шестилетнего мальчика нашли через несколько дней после заявления в Екатеринбурге

Оказалось, что ребенок умер несколько месяцев назад, что скрывали его опекуны

29 июня 2023, 14:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Екатеринбурге несколько дней назад 34-летняя женщина заявила о пропаже своего шестилетнего пасынка. Мальчика нашли мертвым и обнаружили серьезную несостыковку, пишет Shot.

Поисковики в гаражах почувствовали резкий запах, вызвали полицейских и обнаружили тело мальчика. Эксперты установили, что умер он уже несколько месяцев назад. При этом опекунша заявляла, что ребенок сбежал и якобы делал так раньше.

Женщину задержали. На допросе она сказала, что смерть мальчика была случайной. Почему семья скрывала это, предстоит выяснить. 

Происшествия

Комментарии 6

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Гость

15:17:49 29-06-2023

Почему семья скрывала это --- Чтобы продолжать получать пособие за опекунство, ну, или смерть была НЕ случайной, как то так, наверное.

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Гость

15:26:23 29-06-2023

Люди! Вы, вообще, человеки?

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Гость

15:54:25 29-06-2023

Гость (15:26:23 29-06-2023) Люди! Вы, вообще, человеки?... люди человеки ребенка жаль. а эта мадам странная по крайней мере. все равно б выяснилось бы все со временем.

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Гость

19:40:49 29-06-2023

Гость (15:54:25 29-06-2023) люди человеки ребенка жаль. а эта мадам странная по крайней ... Категория -Со временем- для этих тварей не подходит. Такие живут инстинктами сегоднишнего дня и осмыслить действия на завтра, за пределами их физических возможностей.

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Гость

01:08:14 30-06-2023

Какой кошмар! Бедный ребёнок

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Гость

08:43:04 30-06-2023

Ребенок под опекой. умер а она продолжала выплаты получать? Надеялась, что никто не заметит еще лет 12?

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