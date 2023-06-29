Тело шестилетнего мальчика нашли через несколько дней после заявления в Екатеринбурге

Оказалось, что ребенок умер несколько месяцев назад, что скрывали его опекуны

29 июня 2023, 14:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Екатеринбурге несколько дней назад 34-летняя женщина заявила о пропаже своего шестилетнего пасынка. Мальчика нашли мертвым и обнаружили серьезную несостыковку, пишет Shot.

Поисковики в гаражах почувствовали резкий запах, вызвали полицейских и обнаружили тело мальчика. Эксперты установили, что умер он уже несколько месяцев назад. При этом опекунша заявляла, что ребенок сбежал и якобы делал так раньше.

Женщину задержали. На допросе она сказала, что смерть мальчика была случайной. Почему семья скрывала это, предстоит выяснить.