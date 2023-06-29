Тело шестилетнего мальчика нашли через несколько дней после заявления в Екатеринбурге
Оказалось, что ребенок умер несколько месяцев назад, что скрывали его опекуны
29 июня 2023, 14:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Екатеринбурге несколько дней назад 34-летняя женщина заявила о пропаже своего шестилетнего пасынка. Мальчика нашли мертвым и обнаружили серьезную несостыковку, пишет Shot.
Поисковики в гаражах почувствовали резкий запах, вызвали полицейских и обнаружили тело мальчика. Эксперты установили, что умер он уже несколько месяцев назад. При этом опекунша заявляла, что ребенок сбежал и якобы делал так раньше.
Женщину задержали. На допросе она сказала, что смерть мальчика была случайной. Почему семья скрывала это, предстоит выяснить.
15:17:49 29-06-2023
Почему семья скрывала это --- Чтобы продолжать получать пособие за опекунство, ну, или смерть была НЕ случайной, как то так, наверное.
15:26:23 29-06-2023
Люди! Вы, вообще, человеки?
15:54:25 29-06-2023
Гость (15:26:23 29-06-2023) Люди! Вы, вообще, человеки?... люди человеки ребенка жаль. а эта мадам странная по крайней мере. все равно б выяснилось бы все со временем.
19:40:49 29-06-2023
Гость (15:54:25 29-06-2023) люди человеки ребенка жаль. а эта мадам странная по крайней ... Категория -Со временем- для этих тварей не подходит. Такие живут инстинктами сегоднишнего дня и осмыслить действия на завтра, за пределами их физических возможностей.
01:08:14 30-06-2023
Какой кошмар! Бедный ребёнок
08:43:04 30-06-2023
Ребенок под опекой. умер а она продолжала выплаты получать? Надеялась, что никто не заметит еще лет 12?