70 детей отравились в российском детском лагере
Несколько ведомств начали проверку
29 июня 2023, 13:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В детском лагере "Белые горы" в Приамурье сразу 70 детей пострадали от отравления. Об этом сообщает РИА Новости.
Сначала информация о случившемся появилась в социальных сетях. Некоторые источники писали, что руководство лагеря списывало недомогание детей на солнечный удар.
Позднее стало известно, что отдыхающие отравились. Несколько ведомств начали проверку по факту случившегося.
Отмечается, что всего в детском лагере отдыхает больше 270 несовершеннолетних.
13:49:26 29-06-2023
За отравление детей в образовательных учреждениях и лагерях должны караться по все строгости, уголовное дело, бешенные компенсации родителям пострадавших детей и штрафы!
15:35:57 29-06-2023
Ишь ты разошёлся. Не могут власти сами себя штрафовать и в тюрьму садить.