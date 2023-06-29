70 детей отравились в российском детском лагере

Несколько ведомств начали проверку

29 июня 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В детском лагере "Белые горы" в Приамурье сразу 70 детей пострадали от отравления. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала информация о случившемся появилась в социальных сетях. Некоторые источники писали, что руководство лагеря списывало недомогание детей на солнечный удар.

Позднее стало известно, что отдыхающие отравились. Несколько ведомств начали проверку по факту случившегося.

Отмечается, что всего в детском лагере отдыхает больше 270 несовершеннолетних.