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70 детей отравились в российском детском лагере

Несколько ведомств начали проверку

29 июня 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В детском лагере "Белые горы" в Приамурье сразу 70 детей пострадали от отравления. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала информация о случившемся появилась в социальных сетях. Некоторые источники писали, что руководство лагеря списывало недомогание детей на солнечный удар.

Позднее стало известно, что отдыхающие отравились. Несколько ведомств начали проверку по факту случившегося.

Отмечается, что всего в детском лагере отдыхает больше 270 несовершеннолетних. 

Происшествия дети Детский отдых

Комментарии 2

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гостьЯ

13:49:26 29-06-2023

За отравление детей в образовательных учреждениях и лагерях должны караться по все строгости, уголовное дело, бешенные компенсации родителям пострадавших детей и штрафы!

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Гость

15:35:57 29-06-2023

Ишь ты разошёлся. Не могут власти сами себя штрафовать и в тюрьму садить.

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