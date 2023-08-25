Тело убитой телеведущей нашли спустя пять лет в Индии

Предположительно, с девушкой расправился сожитель

25 августа 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В индийском городе Корба под проезжей частью автомагистрали нашли тело Сальмы Султаны Лашкар, без вести пропавшей в 2018 году. Об этом сообщает Indian Express.

На момент смерти девушке было 30 лет, она работала телеведущей на местном канале.

Предположительно, с Лашкар расправился ее сожитель в 2018 году, после чего вместе со знакомыми он спрятал тело. По одной из версий, поводом для убийства стали финансовые разногласия в паре.