Тело убитой телеведущей нашли спустя пять лет в Индии
Предположительно, с девушкой расправился сожитель
25 августа 2023, 13:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В индийском городе Корба под проезжей частью автомагистрали нашли тело Сальмы Султаны Лашкар, без вести пропавшей в 2018 году. Об этом сообщает Indian Express.
На момент смерти девушке было 30 лет, она работала телеведущей на местном канале.
Предположительно, с Лашкар расправился ее сожитель в 2018 году, после чего вместе со знакомыми он спрятал тело. По одной из версий, поводом для убийства стали финансовые разногласия в паре.
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