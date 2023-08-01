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Тело жителя Алтайского края нашли на обочине в Новосибирской области

Предположительно, мужчину сбил грузовик

01 августа 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: vk.com/nsogibdd
Фото: vk.com/nsogibdd

В Новосибирской области на обочине Чуйского тракта обнаружили тело мужчины, которого сбил автомобиль, сообщает региональное ГИБДД на своей странице во "ВКонтакте".

"31 июля в 22:35 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны Новосибирска в направлении Алтайского края, совершил наезд на пешехода", – рассказали в ведомстве.

Как уточнили в ГИБДД, погиб 43-летний житель Алтайского края, который шел по обочине в попутном с автомобилем направлении. Предположительно, мужчину сбил грузовик.

Правоохранители устанавливают личность водителя, скрывшегося с места ДТП.

Фото: МВД по Республике Алтай

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НОВОСТИПроисшествия
ДТП Новосибирская область

Комментарии 1

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Роман

11:41:14 01-08-2023

По загородной дороге пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.

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