Водитель иномарки сбил 16-летнюю девушку на Алтае

Автомобилиста привлекли к административной ответственности

22 июля 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

В селе Майма Республики Алтай водитель иномарки сбил 16-летнюю девушку, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 20 июля около 15:45 в районе дома № 105 по улице Ленина. 35-летний житель Горно-Алтайска ехал на Toyota Vellfire и сбил несовершеннолетнюю на пешеходном переходе. На месте происшествия пострадавшую осмотрели сотрудники скорой помощи. Девочку не госпитализировали.

В отношении водителя же составили административный материал по статье о невыполнении требования ПДД уступить дорогу пешеходу.