Телохранительницей Трампа оказалась девушка из Рязанской области
Она является мастером спорта по рукопашному бою и карате
15 июля 2024, 18:45, ИА Амител
Телохранительница, которая защитила экс-президента США Дональда Трампа от возможной второй пули во время покушения, родилась в Рязанской области. Об этом сообщил телеграм-канал "Типичная Рязань".
По информации канала, уроженка города Скопина является мастером спорта по рукопашному бою и карате. Она тренировалась под руководством Ольги Новиковой, которая также является мастером спорта и живет в Рязани.
В 2000 году девушка вместе со своей семьей переехала в США, где работала тренером и училась в университете. Позже она окончила школу частных телохранителей и, возможно, это стало причиной того, что она получила должность личного охранника Дональда Трампа.
00:15:48 16-07-2024
Получит внеочередное звание полковник и орден "Красного Знамени" за спасение нашего кандидата😀😃😄😁
00:15:56 16-07-2024
Предавшая единожды предаст ещё не раз
00:52:30 16-07-2024
Гость (00:15:56 16-07-2024) Предавшая единожды предаст ещё не раз ... Ещё не одного она будет охранять.
05:33:10 16-07-2024
Трампа выдвинули кандидатом в президенты от Республиканской партии
06:54:37 16-07-2024
которая защитила --- с криком Служу России
06:55:51 16-07-2024
Гость (00:15:56 16-07-2024) Предавшая единожды предаст ещё не раз ... Еще не раз будет защищать врагов Байдена
10:42:50 16-07-2024
молодцы родители - увезли, дали путёвку в жизнь. видимо не захотели есть "рязанский сахар"
12:43:57 16-07-2024
...так если там запредельная вековая русофобия, то как самый богатый и знаменитый американец доверяет свою жизнь русской? несостыковочка какая то...какой пример он подает своим русофобным согражданам и партнерам? ее же должны были отправить унитазы мыть и она должна быть человеком второго сорта, так по тиливизиру говорят, а там врать не будут ведь? или как? опять запутался