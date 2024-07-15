Телохранительницей Трампа оказалась девушка из Рязанской области

Она является мастером спорта по рукопашному бою и карате

15 июля 2024, 18:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: кадр из видео

Телохранительница, которая защитила экс-президента США Дональда Трампа от возможной второй пули во время покушения, родилась в Рязанской области. Об этом сообщил телеграм-канал "Типичная Рязань".

По информации канала, уроженка города Скопина является мастером спорта по рукопашному бою и карате. Она тренировалась под руководством Ольги Новиковой, которая также является мастером спорта и живет в Рязани.

В 2000 году девушка вместе со своей семьей переехала в США, где работала тренером и училась в университете. Позже она окончила школу частных телохранителей и, возможно, это стало причиной того, что она получила должность личного охранника Дональда Трампа.