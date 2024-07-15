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Телохранительницей Трампа оказалась девушка из Рязанской области

Она является мастером спорта по рукопашному бою и карате

15 июля 2024, 18:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: кадр из видео
Дональд Трамп / Фото: кадр из видео

Телохранительница, которая защитила экс-президента США Дональда Трампа от возможной второй пули во время покушения, родилась в Рязанской области. Об этом сообщил телеграм-канал "Типичная Рязань".

По информации канала, уроженка города Скопина является мастером спорта по рукопашному бою и карате. Она тренировалась под руководством Ольги Новиковой, которая также является мастером спорта и живет в Рязани.

В 2000 году девушка вместе со своей семьей переехала в США, где работала тренером и училась в университете. Позже она окончила школу частных телохранителей и, возможно, это стало причиной того, что она получила должность личного охранника Дональда Трампа.

США Политика
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Комментарии 8

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Коротин В.

00:15:48 16-07-2024

Получит внеочередное звание полковник и орден "Красного Знамени" за спасение нашего кандидата😀😃😄😁

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Гость

00:15:56 16-07-2024

Предавшая единожды предаст ещё не раз

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Гость

00:52:30 16-07-2024

Гость (00:15:56 16-07-2024) Предавшая единожды предаст ещё не раз ... Ещё не одного она будет охранять.

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Гость

05:33:10 16-07-2024

Трампа выдвинули кандидатом в президенты от Республиканской партии

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Гость

06:54:37 16-07-2024

которая защитила --- с криком Служу России

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Гость

06:55:51 16-07-2024

Гость (00:15:56 16-07-2024) Предавшая единожды предаст ещё не раз ... Еще не раз будет защищать врагов Байдена

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гость

10:42:50 16-07-2024

молодцы родители - увезли, дали путёвку в жизнь. видимо не захотели есть "рязанский сахар"

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Гость

12:43:57 16-07-2024

...так если там запредельная вековая русофобия, то как самый богатый и знаменитый американец доверяет свою жизнь русской? несостыковочка какая то...какой пример он подает своим русофобным согражданам и партнерам? ее же должны были отправить унитазы мыть и она должна быть человеком второго сорта, так по тиливизиру говорят, а там врать не будут ведь? или как? опять запутался

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