Трамп выступил с заявлением после ранения на митинге в Пенсильвании
Он выразил соболезнования семье погибшего на митинге человека
14 июля 2024, 10:09, ИА Амител
Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети X официальное заявление после стрельбы на митинге, в котором возмутился возможностью такого происшествия в Штатах.
"Невероятно, что это могло произойти в нашей стране. На данный момент о стрелке, который сейчас мертв, ничего неизвестно. В меня выстрелили пулей, пробившей верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Пошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. Боже, храни Америку!" – написал Трамп.
Он поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу.
Трамп выразил соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также близким получившего тяжелые ранения.
Напомним, стрельба произошла 14 июля в Батлере, штат Пенсильвания, во время публичного выступления Трампа.
10:15:45 14-07-2024
Демократы плохо стреляют.Но дерево свободы нужно время от времени поливать кровью.
15:17:13 14-07-2024
Пуля задела ухо."Боже,храни Америку".