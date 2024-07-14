Трамп выступил с заявлением после ранения на митинге в Пенсильвании

Он выразил соболезнования семье погибшего на митинге человека

14 июля 2024, 10:09, ИА Амител

Дональд Трамп / Кадр: Fox News

Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети X официальное заявление после стрельбы на митинге, в котором возмутился возможностью такого происшествия в Штатах.

"Невероятно, что это могло произойти в нашей стране. На данный момент о стрелке, который сейчас мертв, ничего неизвестно. В меня выстрелили пулей, пробившей верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Пошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. Боже, храни Америку!" – написал Трамп.

Он поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу.

Трамп выразил соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также близким получившего тяжелые ранения.

Напомним, стрельба произошла 14 июля в Батлере, штат Пенсильвания, во время публичного выступления Трампа.