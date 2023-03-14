Температура во всех регионах России скоро будет выше нормы

В некоторых местах температура поднимется на 14-17 градусов

14 марта 2023, 21:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ближайшее время во всех регионах России ожидается потепление. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже скоро вся карта России будет окрашена "красным и густо-красным цветом на синоптических картах". Это связано с тем, что температура воздуха в стране будет выше нормы.

Особенно тепло, как отметил специалист, будет на Дальнем Востоке, где столбики термометров покажут на 14-17 градусов выше нормы.