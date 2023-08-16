Температура воздуха в Турции достигла рекордного значения

Новый показатель на 0,4 градуса выше предыдущего

16 августа 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Власти Турции сообщили о том, что на территории страны установлен новый температурный рекорд. Об этом рассказал глава Министерства окружающей среды Мехмет Озхасеки в соцсетях.

По его словам, в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир зафиксирован новый температурный рекорд с показателем 49,5 градуса.

Предыдущий температурный рекорд в стране составлял 49,1 градуса. Его зафиксировали в провинции Шырнак в 2020 году.