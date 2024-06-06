Теперь окончательно. В Алтайском крае продлили время продажи алкоголя с осени 2024-го

Документ сразу принят в двух чтениях

06 июня 2024, 14:55, ИА Амител

Сессия АКЗС 6 июня / Фото: Алина Богомолова

Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 6 июня установили дополнительные требования к продаже алкоголя. Закон приняли сразу в двух чтениях.

В феврале 2024 года депутаты Госдумы дали регионам право ограничивать время продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в так называемых псевдокафе, а также самим устанавливать время продажи алкоголя в общепитах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территориях. И сейчас таким правом решили воспользоваться в Алтайском крае.

Итак, с 1 сентября 2024 года:

запретят продажу алкоголя с 22:00 до 09:00 в заведениях общепита, находящихся в многоквартирных домах. Исключение – кафе и рестораны;

изменят время продажи алкоголя в сетевых магазинах. Купить спиртные напитки можно будет с 9 до 22 часов (сейчас – с 9 до 21 часа);

запретят продавать алкоголь в объектах общепита. Речь идет о таких напитках, как пиво, сидр, пуаре, медовуха. Исключение – рестораны, бары, кафе и буфеты. Требования к ним установлены ГОСТом.

Поправки в "алкогольный" закон позволят сократить потребительский спрос на контрафактный алкоголь, уменьшить количество псевдокафе и псевдобаров, где под видом оказания услуг общественного питания осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, отмечают разработчики. Также увеличится объем поступлений в бюджет (за счет уплаты акцизов).

"Основная цель закона – синхронизировать время продажи алкоголя в многоквартирных домах и прилегающих территориях с законом о тишине. Наша задача – защитить граждан и обеспечить им покой и тишину. У нас очень много псевдобаров работало в следующем формате: магазин в 21:00 закрывается, выносится стульчик, столик и продолжается работа до ночи. Сейчас у них отпадет необходимость преформаций", – отметил один из разработчиков документа, депутат АКЗС Владимир Семенов.

По словам парламентария, у владельцев баров, которые работают только в этом формате, есть три месяца, чтобы определиться – прекращать бизнес, открывать новый или переформатироваться.