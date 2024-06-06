Теперь окончательно. В Алтайском крае продлили время продажи алкоголя с осени 2024-го
Документ сразу принят в двух чтениях
06 июня 2024, 14:55, ИА Амител
Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 6 июня установили дополнительные требования к продаже алкоголя. Закон приняли сразу в двух чтениях.
В феврале 2024 года депутаты Госдумы дали регионам право ограничивать время продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в так называемых псевдокафе, а также самим устанавливать время продажи алкоголя в общепитах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территориях. И сейчас таким правом решили воспользоваться в Алтайском крае.
Итак, с 1 сентября 2024 года:
- запретят продажу алкоголя с 22:00 до 09:00 в заведениях общепита, находящихся в многоквартирных домах. Исключение – кафе и рестораны;
- изменят время продажи алкоголя в сетевых магазинах. Купить спиртные напитки можно будет с 9 до 22 часов (сейчас – с 9 до 21 часа);
- запретят продавать алкоголь в объектах общепита. Речь идет о таких напитках, как пиво, сидр, пуаре, медовуха. Исключение – рестораны, бары, кафе и буфеты. Требования к ним установлены ГОСТом.
Поправки в "алкогольный" закон позволят сократить потребительский спрос на контрафактный алкоголь, уменьшить количество псевдокафе и псевдобаров, где под видом оказания услуг общественного питания осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, отмечают разработчики. Также увеличится объем поступлений в бюджет (за счет уплаты акцизов).
"Основная цель закона – синхронизировать время продажи алкоголя в многоквартирных домах и прилегающих территориях с законом о тишине. Наша задача – защитить граждан и обеспечить им покой и тишину. У нас очень много псевдобаров работало в следующем формате: магазин в 21:00 закрывается, выносится стульчик, столик и продолжается работа до ночи. Сейчас у них отпадет необходимость преформаций", – отметил один из разработчиков документа, депутат АКЗС Владимир Семенов.
По словам парламентария, у владельцев баров, которые работают только в этом формате, есть три месяца, чтобы определиться – прекращать бизнес, открывать новый или переформатироваться.
15:13:29 06-06-2024
Ну да, ну да. Курево - зло, ширмочки ставим. А алкоголь-то ещё какое "добро"! На каждом шагу, и в магаз прямо у касс! Что б не забыли ни в коем случае!
15:31:35 06-06-2024
Ментов не хотят заставить трудится. А то можно и ножики, вилы и топоры запретить
15:31:40 06-06-2024
Правильный закон, поддерживаю. Должен способствовать наведению порядка в городе, обеспечивать спокойствие в ночное время. В домах пивнушки закроют, зато цивилизованно можно купить напитки в обычных магазинах.
15:52:28 06-06-2024
Гость (15:31:40 06-06-2024) Правильный закон, поддерживаю. Должен способствовать наведен... Кто вам сказал, что их закроют?! Никто не закрывает пивнушки в домах! Не вводите людей в заблуждение! Наоборот, тем разливайкам- магазинам, что расположены в жилых домах продлят также время работы до 22:00 официально! А по факту они работают пол ночи и ничего не изменится! Только полное изчезновение т.е. запрет продажи разливного пива в жилых домах может изменить ситуацию в еорнн и позволит жителям спокойно жить в своих домах! Многие регионы приняли или собираются принять именно такой закон! Но не депутаты Алтацского края.(
08:14:40 07-06-2024
Гость (15:31:40 06-06-2024) Правильный закон, поддерживаю. Должен способствовать наведен... Сколько бы водки не брал, а второй раз бежать всё-равно придётся.
15:33:21 06-06-2024
Они о своем кошельке заботятся, а не о людях. Закройте все разливайки в жилых домах как другие регионы! Позор депутатом в Алтайском крае! Изначально отдали разработку закону тому кто лоббирует алко бизнес! Как будут пчелы против меда? Хочу видеть поименный список этих " героев" депутатов и с контактными телефонами! Чтобы знать кому звонить и ночью и днем, когда эти заведения будут по- прежнему не давать покоя- нам в собственных домах! Мы, соседствующие с пивнушками, в заложники у них! И господам депутатом Алтайского края на это глубоко плевать...(
16:19:43 06-06-2024
эх а я только начал привыкать смеяться над кемеровчанами и новосибирцами, которые видимо находясь в командировках не могут купить алкоголь после 21:00, причем очень часто всего на несколько минут, местные то успевают затариться.
17:32:58 06-06-2024
Гость (16:19:43 06-06-2024) эх а я только начал привыкать смеяться над кемеровчанами и н... Посмеяться вам нужно над собой, у них до 22 часов разрешено)))
09:38:16 07-06-2024
Гость (17:32:58 06-06-2024) Посмеяться вам нужно над собой, у них до 22 часов разрешено)... а теперь внимательно прочитай что предыдущий комментатор написал
09:17:38 07-06-2024
Это всё полумеры. Пора вводить налог для непьющих.
20:05:20 06-06-2024
Почему не до 23-00? Тихий период по законодательству начинается с 23-00 , а не с 22-00 . Плюс надо разрешить продажу пива на стадионах - там можно увеличить число зрителей в 1,5-2 раза . И никаких проблем не будет - это показал домашний чемпионат мира по футболу в 2018 году, когда было в свободном доступе на аренах.
10:56:40 07-06-2024
Гость (20:05:20 06-06-2024) Почему не до 23-00? Тихий период по законодательству начина... раздачу пива . тогда народ попрёт на стадионы.
00:48:53 07-06-2024
Не депутаты, а клоуны столетиями создают вид как они ,,работают".Депутат-значит дармоед .
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07:40:38 07-06-2024
Кто же будет рубить сук, на котором сидит?
13:32:19 07-06-2024
а что так??? Как так произошло??? Надо было ограничить до 3 часов дня!!! прям какое мужество!!Бедолаги!!!!
10:22:22 09-06-2024
огромное спасибо за продление на час!!! теперь праздновать праздники и наши победы будем уверенней и дольше