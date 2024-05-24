В магазинах его продлят, в барах – сократят

24 мая 2024, 08:15, Анастасия Чебакова

Магазин сети "Мария-Ра" / Фото: amic.ru

С 1 сентября 2024 года все магазины в Алтайском крае смогут продавать алкоголь на час дольше – до 22:00. "Наливайки", расположенные в многоквартирных домах, тоже будут торговать спиртным до 22:00, а не до полуночи или вообще круглосуточно, как сейчас. Соответствующий законопроект разрабатывают в АКЗС, его рассмотрение сразу в окончательном чтении запланировано на июньскую сессию. Текст документа оказался в распоряжении amic.ru. Подробнее о том, какие "алкогольные поправки" заработают осенью в Алтайском крае, читайте в материале.

Как в Алтайском крае изменят время продажи алкоголя?

С 1 сентября в Алтайском крае заработают поправки в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции". Согласно нововведениям, розничная продажа алкоголя в регионе будет запрещена c 22:00 до 9:00 утра. Сейчас в крае действует ограничение до 21:00.

По словам разработчиков, продление времени продажи спиртного, во-первых, обеспечит равные условия для магазинов, которые сейчас после 21:00 не имеют права торговать спиртным, с "наливайками", фактически торгующими "навынос" под видом работы бара. Кроме того, решение позволит снизить спрос на сомнительный алкоголь, продаваемый нелегально, полагают они.

Также мера будет способствовать росту выручки в магазинах, и, как следствие, увеличению поступления в казну, считают разработчики.

"Для торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, вечернее время является наиболее прибыльным. Это может положительно сказаться на розничной торговле небольших несетевых магазинов. Вопрос особенно актуален для Алтайского края, где имеется свыше 1,6 тысячи населенных пунктов и более 40% населения проживают в сельской местности", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что будет с наливайками в многоквартирных домах?

Еще один запрет, который собираются внедрить в регионе, касается работы баров, расположенных в многоквартирных домах. Зимой 2024 года Госдума разрешила регионам самим ограничивать время работы подобных заведений. И этим правом сейчас решили воспользоваться в Алтайском крае.

Итак, торговать алкоголем после 22:00 с 1 сентября 2024 году не смогут организации, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, оказывающие услуги общепита и расположенные в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.



При этом что будет считаться прилегающей территорией – непонятно. Этот пункт "перекочевал" из федерального закона, и пока неизвестно, как его будут исполнять в регионе.

То есть в многоквартирных домах вообще нельзя будет купить алкоголь?

Можно. Запрет не распространяется на рестораны и кафе, а также обычные магазины.

"Заведения со статусом ресторана и кафе продолжат работать в прежнем формате вплоть до круглосуточного. То есть те, у кого есть большие кухни, собственный ассортимент, горячие и холодные блюда, гардеробы, санузлы, официанты и так далее", – отметил аmic.ru глава комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму (а также один из авторов законопроекта) Владимир Семенов.

Кроме того, смогут продолжать продавать алкоголь после 22:00 бары, которые расположены не в многоквартирных домах, а, к примеру, в отдельно стоящем здании. Однако стоит отметить, что заведения с подобным расположением в городах региона – скорее, редкость. А потому под запрет попадут большинство "наливаек" региона.

Справка:

На данный момент в регионе действуют 4,4 тыс. лицензированных магазинов и 788 предприятий общепита (в том числе 106 ресторанов, 325 кафе, 407 баров, 40 буфетов).В целом законопроект позволит убрать псевдобары – магазины, которые днем торгуют алкоголем, а ночью "притворяются барами и закусочными", что позволяет продавать алкоголь в обход закона, поскольку общепита запрет не касался. Такие места становятся "источником шума и местом притяжения для асоциальных посетителей", говорит Семенов.

"Многие магазины, которые работали до девяти часов как магазин, потом выносили два столика и говорили: мы теперь бар. И продолжали торговать алкоголем, только уже в формате общепита. Если это магазин, человек купил около десяти вечера бутылку и пошел спокойненько домой, ему не нужно там сидеть, шуметь и просить добавки", – указывает парламентарий.

Также документ запретит продавать слабоалкогольные напитки в столовых и закусочных.

"Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания разрешается только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях", – говорится в тексте законопроекта.

Подождите, обсуждалось же продление времени продажи до 23:00, почему сейчас до 22:00?

Все верно. Еще в январе 2024 года разработчики предлагали продлить время продажи спиртного в сетевых магазинах до 23:00, а не до 22:00, как обсуждается сейчас.

В апреле 2024 года прошло селекторное совещание с участием регионов под руководством зампредседателя Госдумы Сергея Неверова, на котором обсуждался закон об ограничении работы "наливаек" в многоквартирных домах. Поучаствовали в нем и представители Алтайского края.

Эксперты сошлись во мнении, что главная цель ограничений – обеспечить исполнение закона о тишине, который сегодня действует с 22:00. А потому следует синхронизировать время, когда нельзя продавать алкоголь, с "тихим" периодом.

Что в алтайском Минздраве говорят о продлении времени продажи алкоголя?

В январе 2024 года алтайский Минздрав направил разработчикам письмо, из которого следует, что ведомство не поддерживает инициативу о продлении времени продажи алкоголя в магазинах.

В письме приводились данные, отражающие алкогольную ситуацию в Алтайском крае. Так, согласно информации ведомства, ситуация, "связанная с употреблением алкоголя, несмотря на тенденцию к стабилизации, остается неблагополучной". В крае зарегистрировано 24,6 тысячи человек с алкоголизмом, за последние три года показатель снизился на 6%. При этом уровень заболеваемости превышает всероссийский сразу на 35%.

"Действующие в Алтайском крае ограничительные меры по времени продажи алкогольных напитков показали свою эффективность, что подтверждается показателями распространенности алкоголизма, в том числе алкогольных психозов на территории края (с 2013 по 2023 год показатель снизился в 2,4 раза). В связи с чем считаем, что время продажи алкогольной продукции не подлежит увеличению", – говорилось в тексте документа, который попал в распоряжение amic.ru.

Минздрав неоднократно предлагал другие инициативы, ограничивающие доступ жителей региона к спиртному. Среди них – увеличение возрастного порога продажи "горячительных" напитков до 21 года и сокращение времени продажи их с 20 часов до 10 часов.

Какой позиции министерство придерживается сейчас, учитывая, что вместе с продлением времени продажи спиртного в обычных магазинах будет принята по факту противоположная мера, которая косвенно может благоприятно повлиять на алкогольную ситуацию в регионе (запрет на работу "наливаек" после 22:00), неизвестно.

Что говорят депутаты?

В начале 2024 года в Алтайском крае создали рабочую группу (в нее входит 26 человек), которая занялась разработкой законопроекта. В нее вошли уполномоченный по правам предпринимателей региона, депутаты, представители исполнительной власти, Минздрава и другие. И мнения экспертов разделились. Половина говорит о том, что продление времени продажи алкоголя поспособствует и росту бюджета, и спокойствию жителей. Другие же уверены, что это только усугубит алкогольную ситуацию в регионе, который и так относится к числу неблагополучных по этому показателю.

"Этот законопроект объединил в себе и хорошее, и плохое. С одной стороны, ограничивая время работы "наливаек", мы выполняем закон о тишине, создаем условия, комфортные для жителей. А вот продление продаж алкоголя в магазинах, может быть, и нужно для определенной части населения, которая сегодня использует суррогат: у нас ежегодно растет число отравлений контрафактным алкоголем. Но беда в том, что продление времени продажи дополнительно привлечет другие категории покупателей, которые будут брать именно крепкие спиртные напитки. А они всегда будут вести к разрушению здоровья. Сейчас дискуссии продолжаются, пытаемся убедить друг друга", – отметил глава комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко.

Против законопроекта и зампредседателя фракции КПРФ Антон Арцибашев. По его словам, сокращения потребления нелегального алкоголя, которое ожидают авторы законопроекта, ждать не стоит.

"Никак увеличение времени продажи на час не влияет на рынок нелегального алкоголя. Вся эта инициатива, как я вижу, – чистой воды лоббизм алкогольного рынка. Кто пил нелегальный алкоголь, тот и продолжит. Однако теперь при принятии закона увеличение на час будет стимулировать ситуативное потребление, что приведет и к общему росту потребления в перспективе. Спаивают население ради прибыли алкокомпаний", – уверен депутат.

Другие противники законопроекта уверены, что часть "наливаек" не сможет справиться с потерей выручки и вынуждена будет закрыться. Это допускает и Владимир Семенов.

"Малый бизнес, который работал как магазин, а потом переходил в общепит, просто останется работать в формате магазинов. Безусловно, какое-то количество заведений, возможно, закроется, но мы считаем, что их будет немного", – отмечает Семенов.

Напомним, с 1 января 2013 года пиво наравне с другой алкогольной продукцией запретили продавать в магазинах с 23:00 до 09:00. Регионам дали право ставить более строгие рамки. Алтайский край стал одним из субъектов, где ограничение на продажу вступает в силу уже с 21:00.