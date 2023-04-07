Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 7 апреля

Местами в регионе температура поднимется до +19 градусов

07 апреля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

7 апреля в Алтайском крае не ожидается осадков. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

В регионе температура воздуха составит +8...+13 градусов, по югу местами +14...+19°С. Без осадков.

Ветер северный, 8-13 м/с, местами порывы 16-21 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +11...+13 градусов. Без осадков. Ветер северный, 8-13 м/с.