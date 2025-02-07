Потепление и осадки осложнят ситуацию на дорогах

07 февраля 2025, 16:16, ИА Амител

Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru

8 февраля под влиянием антициклона в Алтайском крае сохранится преимущественно без осадков и со слабым ветром погода. Это будет способствовать накоплению в воздухе в Барнауле и Бийске вредных примесей первого класса опасности, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Утром изморозь и туман. На дорогах гололедица. Ночью -25...-30 градусов, по западу – от -19 до -24, днем температура повысится до -12...-17, в предгорьях – до -6 градусов", – рассказала синоптик.

В воскресенье, 9 февраля, и в начале следующей недели на районы Алтайского края будет оказывать влияние северный циклон, с которым морозы ослабнут и придут снегопады. Начнутся они в северных районах ночью 9 февраля, а днем и в сутки 10 февраля охватят всю территорию края. Самые сильные снегопады ожидаются в предгорьях, на дорогах будут очень сильные заносы.

9 февраля также ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигнуть 15-19 метров в секунду. Может подняться метель.

"Ночью 9 февраля на большей части территории края будет -13...-18 градусов, в предгорьях температура может опуститься до -25. Днем потеплеет до -8...-13 градусов, местами по западу – до -2. Ночью 10 февраля ожидается -7...-12 градусов, в восточных районах – до -17, днем будет -1...-6 градусов", – рассказала Людмила Сырых.

В эти дни ожидается сильная гололедица. Потепление и осадки осложнят ситуацию на дорогах.