Супертеплая погода придет в Сибирь после морозов
Связано это с антициклоном
07 февраля 2025, 15:30, ИА Амител
Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В регионах Сибири в ближайшие дни ожидается очень теплая погода с превышением температурной нормы на 18-22 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Связано это с антициклоном, который обусловливает перенос очень теплых воздушных масс, плюс поступает тепло из Атлантики", – пояснил Вильфанд.
Ранее сообщалось, что по Алтайскому краю ударят морозы до -29 градусов, а после придет потепление.
16:14:53 07-02-2025
Скажите, а это с какого числа будет? А то по гисметео что то там не особо тепло?)
22:08:43 07-02-2025
А когда морозы-то были? Что-то не заметил.
14:10:48 08-02-2025
Гость (22:08:43 07-02-2025) А когда морозы-то были? Что-то не заметил....
Сегодня ночью было ниже 20. Это очень напугало жителей края и краевого центра.