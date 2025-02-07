Связано это с антициклоном

07 февраля 2025, 15:30, ИА Амител

Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В регионах Сибири в ближайшие дни ожидается очень теплая погода с превышением температурной нормы на 18-22 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Связано это с антициклоном, который обусловливает перенос очень теплых воздушных масс, плюс поступает тепло из Атлантики", – пояснил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что по Алтайскому краю ударят морозы до -29 градусов, а после придет потепление.