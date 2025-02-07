НОВОСТИОбщество

Супертеплая погода придет в Сибирь после морозов

Связано это с антициклоном

07 февраля 2025, 15:30, ИА Амител

Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В регионах Сибири в ближайшие дни ожидается очень теплая погода с превышением температурной нормы на 18-22 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Связано это с антициклоном, который обусловливает перенос очень теплых воздушных масс, плюс поступает тепло из Атлантики", – пояснил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что по Алтайскому краю ударят морозы до -29 градусов, а после придет потепление.

Уборка снега в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула попросили УК проявить активность при уборке снега во дворах и с крыш

Управляющим организациям необходимо сделать всю работу до наступления морозов
НОВОСТИОбщество
Погода Сибирь

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:14:53 07-02-2025

Скажите, а это с какого числа будет? А то по гисметео что то там не особо тепло?)

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:08:43 07-02-2025

А когда морозы-то были? Что-то не заметил.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:48 08-02-2025

Гость (22:08:43 07-02-2025) А когда морозы-то были? Что-то не заметил....
Сегодня ночью было ниже 20. Это очень напугало жителей края и краевого центра.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров