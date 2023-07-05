Теплоход врезался в бетонный пирс в Ярославле: есть пострадавшие

В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, семь из них госпитализировали

05 июля 2023, 18:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Ярославле речной трамвай врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной. Как сообщает ТАСС, на судне находились 103 человека.

Как заявил мэр города Артем Молчанов в Telegram-канале, в результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, семь из них госпитализировали. Позднее двоих отпустили на амбулаторное лечение.

"Также сейчас в приемном покое областной детской больницы обследуют двоих детей, решается вопрос о их госпитализации, еще двое получают медицинскую помощь в травмпункте", — добавили в региональном минздраве.

Судно не потеряло плавучесть после инцидента. Причины столкновения с пирсом выясняются. На месте работают следователи и сотрудники транспортной прокуратуры.