По Телецкому озеру начал курсировать экскурсионный теплоход
Навигация началась позже обычного из-за льда на водоёме
09 мая 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: vk.com/club59329092
На Телецком озере в Горном Алтае запустили первый в этом сезоне экскурсионный теплоход – "Пионер Алтая".
Как рассказали в сообществе "Пионер Алтая. Прикоснись к легенде!", навигация в этом году открылась позже обычного из-за холодной весны.
Начать её планировали ещё 29 апреля, но не позволял лёд, который в итоге экипажу теплохода пришлось пробивать самостоятельно.
Ранее сообщалось, что туристы забронировали почти все места на майские праздники в Республике Алтай.
10:10:41 09-05-2023
Сколько стоит билет,интересно
13:45:35 09-05-2023
Гость (10:10:41 09-05-2023) Сколько стоит билет,интересно ... На него не знаю, но в прошлом году на мелкий катер, с вместимостью до 9 человек 2500 стоило. Но места красивые, гид много интересного рассказывает, чего сам н узнаешь (да и кто проверит) - в общем, стоит этих денег
16:05:37 09-05-2023
Гость (10:10:41 09-05-2023) Сколько стоит билет,интересно ... Судя по ценам на сайте: Взрослый билет - 1 620 руб., Детский (6-12 лет) - 1 080 руб.
10:44:25 09-05-2023
Этот теплоход туда приплыл из Москвы. Серьезно.
21:42:08 09-05-2023
Гость (10:44:25 09-05-2023) Этот теплоход туда приплыл из Москвы. Серьезно.... Этот теплоход около 40 лет стоял на берегу без двигателей и ржавел. Местные там нужду справляли. А как запахло туристами - сразу нашлись ушлые коммерсы и быстренько его восстановили
16:00:32 10-05-2023
Гость (10:10:41 09-05-2023) Сколько стоит билет,интересно ... 2000-2200 взрослый