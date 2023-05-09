По Телецкому озеру начал курсировать экскурсионный теплоход

Навигация началась позже обычного из-за льда на водоёме

09 мая 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: vk.com/club59329092

На Телецком озере в Горном Алтае запустили первый в этом сезоне экскурсионный теплоход – "Пионер Алтая".

Как рассказали в сообществе "Пионер Алтая. Прикоснись к легенде!", навигация в этом году открылась позже обычного из-за холодной весны.

Начать её планировали ещё 29 апреля, но не позволял лёд, который в итоге экипажу теплохода пришлось пробивать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что туристы забронировали почти все места на майские праздники в Республике Алтай.