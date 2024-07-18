Теплосети Барнаула теперь будет тестировать робот

Такая диагностика в городе проводится впервые

18 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Робот-сканер / Фото: пресс-служба СГК

Диагностику теплосетей Барнаула проведет робот-сканер. Взрывобезопасный внутритрубный дефектоскоп (так называется этот робот) с 15 июля использует Барнаульское теплосетевое подразделение СГК.

Применять современный метод диагностики в компании решили из-за большого количества повреждений на теплосетях, выявленных во время плановых гидравлических испытаний. Повреждений было около 900, это на 15% больше, чем в прошлом году.

"Мы давно планировали использовать внутритрубную диагностику с помощью робота, поскольку гидравлические испытания не дают полной картины состояния теплосетей, – рассказал директор Барнаульского теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс.

Весит такой робот около 100 кг. В трубу он попадает через технологическое отверстие в тепловой камере. Для этого не придется раскапывать грунт и разбирать канал теплотрассы. Размер отверстия зависит от диаметра трубопровода (для диаметра 400-500 – 750х500 мм, для 600 и более – 800х600 мм).

Дефектоскоп исследует внутри трубы каждый миллиметр металла, увидит самые тонкие его участки. Для этого на трубу подается ток, создается магнитное поле, датчики робота анализируют изменение этого поля и передают информацию на компьютер. Условно, по изменению поля определяется толщина металла, его остаточный ресурс, пояснили в СГК.

Для работы робота потребуется временное отключение горячей воды и полный слив теплоносителя из исследуемого участка. Но это того стоит: робот позволяет достаточно точно выявить скрытые дефекты, количество и места их расположения и принять превентивные меры по ремонту теплосетей для повышения надежности их работы.

Робот-сканер / Фото: пресс-служба СГК

Робот исследует 14 участков теплосетей в Барнауле протяженностью 6,9 км. В городе его применяют впервые, в Новосибирске, Красноярске и Кемерове – с 2023 года.