Как в Барнауле проходит опрессовка и почему горячую воду дают с задержкой

В этом году в Барнауле испытания теплосетей проходят под более высоким давлением

11 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Вопрос "где горячая вода" летом 2024 года в Барнауле особенно актуален. Многие столкнулись с тем, что график подключения после опрессовки не соблюдается. Специалисты СГК указывают: порывов больше, чем обычно. А это связано с тем, что гидравлические испытания теплосетей столицы края проводятся под гораздо большим давлением, чем в прошлые годы. Зачем это нужно и как поможет пережить зиму, рассказал гость "Переговорки" на amic.ru Александр Гросс, директор филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай". Также он объяснил, почему в этом году пришлось "перекапывать" проспект Красноармейский, зачем будет перекрыт проспект Ленина и на каких еще улицах ждать крупных "раскопок". Узнали, когда уже закончится опрессовка и всем дадут горячую воду. А еще выяснили, получит ли компенсацию владелец внедорожника, который провалился на парковке на улице Попова во время гидравлических испытаний. "Получит", – уверил Александр Гросс. И это несмотря на то, что парковка обустроена в неположенном месте – в охранной зоне.

Кто в "Переговорке"



Гросс Александр Александрович – директор филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай".

Родился 17 июля 1970 года.

В 1992 году окончил Алтайский государственный аграрный университет.

С 1992-го работает в теплосетевом хозяйстве города Барнаула. Прошел ступени профессионального мастерства от слесаря ЖЭУ до руководителя крупного энергопредприятия.

С 2017-го по 2022 год являлся депутатом городской думы Барнаула.

02:11 "Мы копаем, устраняем и, наверное, где-то мешаем". О работах, которые летом 2024 года проводит СГК на улицах Барнаула.

03:30 Куда жаловаться гражданам, если на их улице "раскопали, уехали и никаких работ не ведут"?



05:19 "Синхронизировали работы СГК и водоканала". О "раскопках" на проспекте Красноармейском, перекрытии и о том, сколько это продлится. "Три года планировали эти работы, но нас просили подождать", – говорит эксперт.

08:05 "Перекладываем с 300 на 500". О том, что за работы идут на улице Партизанской и почему ее перекрыли на два месяца.

09:40 Проспект имени Ленина тоже будет перекрыт и перекопан. Александр Гросс рассказывает, почему это необходимо, а также когда и как будет организовано движение транспорта.

10:16 О состоянии барнаульской теплосети. Норматив – менять 3% в год от общей протяженности теплосети, в Барнауле это почти 50 км. А сколько меняют реально?

12:53 В этом году теплосети Барнаула испытывают более высоким давлением, чем всегда. Зачем это нужно?

16:45 "Стараемся выявить как можно больше". Сколько повреждений на сетях выявлено на данный момент и почему горячую воду горожанам подают не по графику?

20:53 "Нужны идеальные условия". О роботах и новых методах диагностики сети, которые позволяют не раскапывать и даже обойтись без гидравлических испытаний. А также о том, почему роботов пока нельзя применить везде, где хочется.

23:31 Сколько нужно времени, чтобы завершить опрессовку в Барнауле?

25:05 Когда ждать горячую воду тем, у кого ее еще нет? Эксперт перечисляет районы, к жителям которых в ближайшее время вернется горячая вода.

26:00 О ЧП с машиной, провалившейся на парковке во время гидравлических испытаний теплосетей. "Парковка расположена в охранной зоне", – объясняет эксперт. И объясняет, почему так делать нельзя.

28:37 И кто же все-таки возместит ущерб хозяину машины? Компенсируют, обещает Александр Гросс.

31:11 Как СГК ведет работы по благоустройству территории после раскопок и кто это контролирует.