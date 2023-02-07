Тёплый день, а потом похолодание. О погоде в Алтайском крае 7 февраля

В регионе ожидаются небольшой снег и слабый ветер

07 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае во вторник, 7 февраля, ожидается -1...-6 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Небольшой, по юго-востоку умеренный снег. В утренние часы местами по юго-востоку изморозь. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле также будет небольшой снег. Температура -4...-6 градусов.

Начиная с 8 февраля в крае станет заметно холоднее: в этот день столбики термометров опустятся до -15 градусов, а 9 февраля ожидается -19. В Барнауле к четвергу похолодает до -16°С.