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Теракт против крымского митрополита Тихона предотвратили в Москве

Известно, что его помощник был завербован Киевом под угрозой убийства родственников

28 февраля 2025, 12:52, ИА Амител

Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон / Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон / Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

ФСБ предотвратила теракт в отношении крымского митрополита Тихона в Москве. За его подготовку задержали и арестовали россиянина и гражданина Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Арестованные дали признательные показания. После преступления они планировали выехать по поддельным украинским паспортам за границу.

Самодельную бомбу преступники получили через тайник в декабре 2024 года. Взорвать ее планировали в храме. Покушение на митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию спецслужб Украины. Помощника митрополита завербовали под угрозой убийства его родственников.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

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Москва Происшествия Теракт

Комментарии 8

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Гость

13:18:31 28-02-2025

его помощник был завербован Киевом под угрозой убийства родственников ---- теперь наверное не убьют, он же пытался

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Гость

13:37:55 28-02-2025

Гость (13:18:31 28-02-2025) его помощник был завербован Киевом под угрозой убийства родс... Чему быть, тому не миновать, когда нет дружбы с Богом.

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Гость

16:57:01 28-02-2025

Гость (13:37:55 28-02-2025) Чему быть, тому не миновать, когда нет дружбы с Богом.... Чо такое дружба с Богом?

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Гость

17:56:45 28-02-2025

Гость (16:57:01 28-02-2025) Чо такое дружба с Богом? ... Это понятие емкое, с попами поведешься, горе хватишь.

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Sic semper tyrannis

18:48:36 28-02-2025

Гость (16:57:01 28-02-2025) Чо такое дружба с Богом? ...
Ты ему овцу, он тебе дождь...

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Кхм...

13:28:06 28-02-2025

Крымский митрополит в Москве...
Ну, в принципе, паству можно и по мобильному окормлять.

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Гость

13:35:27 28-02-2025

Кхм... (13:28:06 28-02-2025) Крымский митрополит в Москве...Ну, в принципе, паству мо... Из Алтайского края тоже в Москву ездят. И слесря, и митрополиты, закон всем ездить разрешает. Можно даже в Новосиб

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Олег

14:40:01 28-02-2025

Что такое один украинец?.. Партизан... Два украинца?.. Партизанский
отряд... Три украинца?.. Партизанский отряд с предателем.

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