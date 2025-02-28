Теракт против крымского митрополита Тихона предотвратили в Москве
Известно, что его помощник был завербован Киевом под угрозой убийства родственников
28 февраля 2025, 12:52, ИА Амител
ФСБ предотвратила теракт в отношении крымского митрополита Тихона в Москве. За его подготовку задержали и арестовали россиянина и гражданина Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Арестованные дали признательные показания. После преступления они планировали выехать по поддельным украинским паспортам за границу.
Самодельную бомбу преступники получили через тайник в декабре 2024 года. Взорвать ее планировали в храме. Покушение на митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию спецслужб Украины. Помощника митрополита завербовали под угрозой убийства его родственников.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.
13:18:31 28-02-2025
его помощник был завербован Киевом под угрозой убийства родственников ---- теперь наверное не убьют, он же пытался
13:37:55 28-02-2025
Гость (13:18:31 28-02-2025) его помощник был завербован Киевом под угрозой убийства родс... Чему быть, тому не миновать, когда нет дружбы с Богом.
16:57:01 28-02-2025
Гость (13:37:55 28-02-2025) Чему быть, тому не миновать, когда нет дружбы с Богом.... Чо такое дружба с Богом?
17:56:45 28-02-2025
Гость (16:57:01 28-02-2025) Чо такое дружба с Богом? ... Это понятие емкое, с попами поведешься, горе хватишь.
18:48:36 28-02-2025
Гость (16:57:01 28-02-2025) Чо такое дружба с Богом? ...
Ты ему овцу, он тебе дождь...
13:28:06 28-02-2025
Крымский митрополит в Москве...
Ну, в принципе, паству можно и по мобильному окормлять.
13:35:27 28-02-2025
Кхм... (13:28:06 28-02-2025) Крымский митрополит в Москве...Ну, в принципе, паству мо... Из Алтайского края тоже в Москву ездят. И слесря, и митрополиты, закон всем ездить разрешает. Можно даже в Новосиб
14:40:01 28-02-2025
Что такое один украинец?.. Партизан... Два украинца?.. Партизанский
отряд... Три украинца?.. Партизанский отряд с предателем.