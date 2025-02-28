Известно, что его помощник был завербован Киевом под угрозой убийства родственников

28 февраля 2025, 12:52, ИА Амител

Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон / Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

ФСБ предотвратила теракт в отношении крымского митрополита Тихона в Москве. За его подготовку задержали и арестовали россиянина и гражданина Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Арестованные дали признательные показания. После преступления они планировали выехать по поддельным украинским паспортам за границу.

Самодельную бомбу преступники получили через тайник в декабре 2024 года. Взорвать ее планировали в храме. Покушение на митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию спецслужб Украины. Помощника митрополита завербовали под угрозой убийства его родственников.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.