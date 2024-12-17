Медведев пообещал возмездие за убийство генерал-лейтенанта Кириллова

Зампред Совбеза РФ заявил о неминуемом наказании для военно-политического руководства Украины

17 декабря 2024, 21:45, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что военно-политическое руководство Украины понесет неизбежное возмездие за убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что "бандеровских нацистов", включая высшее руководство Украины, ждет наказание.

"Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие", – отметил зампред Совбеза РФ.

Напомним, что взрыв, который привел к гибели Кириллова, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительной информации, мощность взрывного устройства составила 200 граммов тротила.

По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".