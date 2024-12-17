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Медведев пообещал возмездие за убийство генерал-лейтенанта Кириллова

Зампред Совбеза РФ заявил о неминуемом наказании для военно-политического руководства Украины

17 декабря 2024, 21:45, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что военно-политическое руководство Украины понесет неизбежное возмездие за убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что "бандеровских нацистов", включая высшее руководство Украины, ждет наказание.

"Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие", – отметил зампред Совбеза РФ.

Напомним, что взрыв, который привел к гибели Кириллова, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительной информации, мощность взрывного устройства составила 200 граммов тротила.

По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".

Дмитрий Медведев Происшествия Минобороны

Комментарии 12

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Иван

22:27:58 17-12-2024

Очередное китайское предупреждение, уже все смеются над ним, одни угрозы и пустое сотрясание воздуха.

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гость

09:12:22 18-12-2024

следствие не проведено,виновный уже назначен,будем мстить

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Гость

10:51:47 18-12-2024

гость (09:12:22 18-12-2024) следствие не проведено,виновный уже назначен,будем мстить... Ну, твои бандеровцы уже объявили, что это они устроили. Так что не переживай за них.

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гость

11:30:08 18-12-2024

Гость (10:51:47 18-12-2024) Ну, твои бандеровцы уже объявили, что это они устроили. Так ... Виновность ,по законам РФ,устанавливает суд,а Димон явно не является судьей и тем более судом,но иностранным гражданам это не известно вот они свои мысли выдать за истину в первой инстанции,думая что отрекаясь от своих побратимов заслужат гражданство

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Гость

10:48:18 18-12-2024

пообещал возмездие --- может повторят, было эффектно

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Иванна

11:09:42 18-12-2024

Пообещать не значит жениться, тем более от него.

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Гость

11:11:28 18-12-2024

Как же надоела эта говорильня ,сам то подумал что сказал ,надо меньше говорить ,но при этом делать дела .Им бы следовало поизучать ,как работала разведка в Сталинские времена ,где угодно доставали и при этом ,мы многое узнали при так называемой перестройке Горбачева ,почитайте мемуары Судоплатова господа начальники .

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Гость

12:04:21 18-12-2024

Если бы не их неизбежные возмездия, как бы мы жили, воевали?

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Гость

12:14:51 18-12-2024

Раньше было "последнее китайское предупреждение", а теперь будет "медведевское возмездие"

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ППШариков

12:15:03 18-12-2024

Будем ждать.

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Гость

15:50:18 18-12-2024

Уже взяли исполнителя. С онлайн видео из его авто на Украину. Удивительно, что это мигрант из Средней Азии

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Гость

16:16:12 18-12-2024

Гость (15:50:18 18-12-2024) Удивительно, что это мигрант из Средней Азии Вообще не удивительно, в особенности после того, как поработали у меня 2 бригады из Узбекистана. Их интересуют ТОЛЬКО деньги. Ни о какой морали, ответственности или даже уважении к тебе, как к работодателю они не испытывают. Повторю- им нужны только наши деньги, ни о каком братстве или дружбе речь не идёт.

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