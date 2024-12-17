Медведев пообещал возмездие за убийство генерал-лейтенанта Кириллова
Зампред Совбеза РФ заявил о неминуемом наказании для военно-политического руководства Украины
17 декабря 2024, 21:45, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что военно-политическое руководство Украины понесет неизбежное возмездие за убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ. Об этом сообщает РИА Новости.
Медведев подчеркнул, что "бандеровских нацистов", включая высшее руководство Украины, ждет наказание.
"Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие", – отметил зампред Совбеза РФ.
Напомним, что взрыв, который привел к гибели Кириллова, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительной информации, мощность взрывного устройства составила 200 граммов тротила.
По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
22:27:58 17-12-2024
Очередное китайское предупреждение, уже все смеются над ним, одни угрозы и пустое сотрясание воздуха.
09:12:22 18-12-2024
следствие не проведено,виновный уже назначен,будем мстить
10:51:47 18-12-2024
гость (09:12:22 18-12-2024) следствие не проведено,виновный уже назначен,будем мстить... Ну, твои бандеровцы уже объявили, что это они устроили. Так что не переживай за них.
11:30:08 18-12-2024
Гость (10:51:47 18-12-2024) Ну, твои бандеровцы уже объявили, что это они устроили. Так ... Виновность ,по законам РФ,устанавливает суд,а Димон явно не является судьей и тем более судом,но иностранным гражданам это не известно вот они свои мысли выдать за истину в первой инстанции,думая что отрекаясь от своих побратимов заслужат гражданство
10:48:18 18-12-2024
пообещал возмездие --- может повторят, было эффектно
11:09:42 18-12-2024
Пообещать не значит жениться, тем более от него.
11:11:28 18-12-2024
Как же надоела эта говорильня ,сам то подумал что сказал ,надо меньше говорить ,но при этом делать дела .Им бы следовало поизучать ,как работала разведка в Сталинские времена ,где угодно доставали и при этом ,мы многое узнали при так называемой перестройке Горбачева ,почитайте мемуары Судоплатова господа начальники .
12:04:21 18-12-2024
Если бы не их неизбежные возмездия, как бы мы жили, воевали?
12:14:51 18-12-2024
Раньше было "последнее китайское предупреждение", а теперь будет "медведевское возмездие"
12:15:03 18-12-2024
Будем ждать.
15:50:18 18-12-2024
Уже взяли исполнителя. С онлайн видео из его авто на Украину. Удивительно, что это мигрант из Средней Азии
16:16:12 18-12-2024
Гость (15:50:18 18-12-2024) Удивительно, что это мигрант из Средней Азии Вообще не удивительно, в особенности после того, как поработали у меня 2 бригады из Узбекистана. Их интересуют ТОЛЬКО деньги. Ни о какой морали, ответственности или даже уважении к тебе, как к работодателю они не испытывают. Повторю- им нужны только наши деньги, ни о каком братстве или дружбе речь не идёт.