Теракт с отравлением работников российского оборонного предприятия предотвратила ФСБ

Спецслужба задержала гражданина России, который хотел применить химическое оружие к автомобилям запланированных жертв

14 января 2025, 13:20, ИА Амител

Полицейская сирена / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В Ярославской области ФСБ предотвратила теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержан россиянин, планировавший залить яд в воздуховоды автомобилей потенциальных жертв.

"В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия", – рассказали в ФСБ.

По данным спецслужбы, действия террориста координировали с территории Украины через мессенджеры. Это подтвердилось при изъятии у него средств связи.