ФСБ задержала четырех россиян, которые планировали теракт в Екатеринбурге
Двое задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля МВД
04 января 2025, 22:30, ИА Амител
ФСБ задержала четырех граждан РФ 2007 и 2008 годов рождения, которые планировали совершить в Екатеринбурге теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Молодые люди разделяли идеи террористической организации и собирались взорвать бомбу в месте массового скопления граждан. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
Также ФСБ установила, что двое задержанных причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД по Свердловской области, который случился в ночь на 22 декабря 2024 года в Екатеринбурге. Спецслужбы изъяли у задержанных компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, в которых были инструкции по изготовлению бомб.
В итоге Следком по Свердловской области возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту"), ч. 3 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Сейчас идет сбор доказательств преступной деятельности задержанных.
В ближайшее время СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанных и заключить их под стражу, пишет пресс-служба местного Следкома.
00:55:08 05-01-2025
Сразу видно терористы опытные.... И схемы у них крутые на картонках...... И органы тоже крутые...... Вот только с генералом как то не ловко получилось........
15:45:49 05-01-2025
Гоша (00:55:08 05-01-2025) Сразу видно терористы опытные.... И схемы у них крутые на ка... чтобы загубить много народу много ума не надо.
но вам-то лично хорошо, вас не напрягают - у вас вообще ума нет.
а СМЕРШ ревльно нужен.
и наша посильная нужна.
видишь что твой сосед с катушек сьехал - дай сигнал.
видишь что из машины проводок свисает - дай сигнал.
01:14:15 05-01-2025
А что мямлят сами схваченные салаги? Ради бабла или за "идею" готовили малолетки теракт "в месте массового скопления граждан"? "Быдло"-то здесь при чём или во всяком случае настолько ли тоже "при чём", чтобы вместо криминальных погонщиков (да хоть бы и за компанию с ними!) становиться жертвой "благородного" мщения?
07:24:35 05-01-2025
Гость (01:14:15 05-01-2025) А что мямлят сами схваченные салаги? Ради бабла или за "идею... Быдло взрывчатки не изготавливает, быдло нарушает общественный порядок, быдло пьет алкоголь там где ему захочется причем не важно такси или общественный транспорт, быдло не знает границ дозволенного.
И да быдло может сломать вам что нибудь осознанно.
А эти взрыватели не доделанные с промытыми мозгами.
Которые вместо АУЕ и синий кит нашли новое увлечение, дадут им по 10 лет, посидят подумают и выйдут один в 28 второй в 27 и что изменится?
Ничего они все так же будут молодыми полные сил разве им помешает повторить задуманное?
Тут в идеале сажать в черный дельфин и пофиг что это была подготовка.
Теракт предотвращен теперь пусть раком ходят всю жизнь и поймут что ради вшивой идеи или денег или кодекса или чем там руководствуются просрали свою жизнь.
Вместо того чтобы девок тискать, будут раком ползать.
Обидно только одно, что эти черти еще не довольны и попытаются оспорить решение суда.
Я все больше склоняюсь к тому чтобы наши власти организовывали для малолеток и всех желающих экскурсии в черный дельфин, чтобы на своей шкуре в реальном времени прочувствовали всю страшную суть того что их ждет.
А то как фигню творить так взрослые а как отвечать так сразу малолетки.
01:59:21 05-01-2025
16-17 лет? тупые сволочи малолетние... в католажку вместе с родителями!
08:31:42 05-01-2025
Кажется такое уже было перед революцией 1917 года. Объяснение тому было: народ не хотел терпеть недостойную жизнь, а власть не могла управлять. Это же история в открытом доступе. Тоже Россия. Только у задержанных подростков-негодяев фамилия были Сталин и другие герои-революционеры. Поезда под откос пускали, грабили инкассаторов, взрывали бомбы, бросая в правительственный кортеж. Борьба за власть получается, причём по учебнику.
13:00:16 05-01-2025
Гость (08:31:42 05-01-2025) Кажется такое уже было перед революцией 1917 года. Объяснен... Гость от сегодня, 08.31.42.! Сколько тебе лет сейчас, сколько классов образования советской школы, если ты несешь такую ересь.Ты перечитай себя , вряд ли сам поймешь, что написал.Жизнь развивается по спирали.СЛышал, может быть, такое философское понятие. Всё так.Но зачем приплел Сталина?Все деньги от экспроприации экспроприаторов отдавались в партийную кассу на борьбу за будущее России.. Чего не скажешь о беспартийных приХватизаторах советской промышленности бывшими комсомольскими функционерами, приХвативших громадные советские государственные предприятия в свои карманы.Думай сначала, потом пиши.С наступившим Новым годом "друг"!