ФСБ задержала четырех россиян, которые планировали теракт в Екатеринбурге

Двое задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля МВД

04 января 2025, 22:30, ИА Амител

Элементы самодельной бомбы/ Фото: кадр из видео ЦОС ФСБ России

ФСБ задержала четырех граждан РФ 2007 и 2008 годов рождения, которые планировали совершить в Екатеринбурге теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Молодые люди разделяли идеи террористической организации и собирались взорвать бомбу в месте массового скопления граждан. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Также ФСБ установила, что двое задержанных причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД по Свердловской области, который случился в ночь на 22 декабря 2024 года в Екатеринбурге. Спецслужбы изъяли у задержанных компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, в которых были инструкции по изготовлению бомб.

В итоге Следком по Свердловской области возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту"), ч. 3 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Сейчас идет сбор доказательств преступной деятельности задержанных.

В ближайшее время СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанных и заключить их под стражу, пишет пресс-служба местного Следкома.