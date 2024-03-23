Теракт в "Крокусе" по числу жертв превзошел "Норд-Ост". Инфографика amic.ru

По последним данным, в результате теракта в Подмосковье погибли 133 человека

23 марта 2024, 22:00, ИА Амител

Скорая помощь у концертного зала "Крокус Сити Холл" / Фото: ТАСС

После захвата школы в Беслане и взрыва самолета Airbus А321 над Синаем трагедия в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, унесшая к этой минуте жизни 133 человек, стала третьим крупнейшим терактом в отношении россиян. По числу жертв "Крокус" превзошел даже печально знаменитый "Норд-Ост".

Amic.ru вспомнил самые крупные теракты за последние 28 лет и подготовил специальную инфографику.

Инфографика: amic.ru