Теракт в "Крокусе" по числу жертв превзошел "Норд-Ост". Инфографика amic.ru
По последним данным, в результате теракта в Подмосковье погибли 133 человека
23 марта 2024, 22:00, ИА Амител
Скорая помощь у концертного зала "Крокус Сити Холл" / Фото: ТАСС
После захвата школы в Беслане и взрыва самолета Airbus А321 над Синаем трагедия в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, унесшая к этой минуте жизни 133 человек, стала третьим крупнейшим терактом в отношении россиян. По числу жертв "Крокус" превзошел даже печально знаменитый "Норд-Ост".
Amic.ru вспомнил самые крупные теракты за последние 28 лет и подготовил специальную инфографику.
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Так на Дубровке и зрителей меньше было.