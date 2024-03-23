Число погибших в "Крокусе" возросло до 133 человек
Поисковые работы на месте ЧП продолжаются
23 марта 2024, 20:42, ИА Амител
"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru
Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье возросло до 133 человек, сообщили в Следкоме.
"В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", – рассказали в ведомстве.
Ранее силовики задержали 11 подозреваемых, в том числе четырех предполагаемых террористов.
Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам по поводу произошедшего пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением.
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