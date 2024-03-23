Число погибших в "Крокусе" возросло до 133 человек

Поисковые работы на месте ЧП продолжаются

23 марта 2024, 20:42, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье возросло до 133 человек, сообщили в Следкоме.

"В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", – рассказали в ведомстве.

Ранее силовики задержали 11 подозреваемых, в том числе четырех предполагаемых террористов.

Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам по поводу произошедшего пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением.