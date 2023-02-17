Учёные выяснили, что людям зимой нужно спать больше

Исследователи предполагают, что в разные сезоны людям нужно корректировать свой режим

17 февраля 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Учёные выяснили, что люди хоть и не впадают в зимнюю спячку, но зимой им нужно спать больше. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на журнал Frontiers in Neuroscience.

Людей, испытывающих трудности со сном, поместили в специальные лаборатории, где они могли спать без будильника.

Наблюдение за испытуемыми позволило сделать выводы, что зимой люди спят больше в фазе быстрого сна, признаком которой являются движения глаз.

Если результаты исследования удастся перенести на людей со здоровым сном, то им нужно будет корректировать свои привычки и менять режим в зависимости от сезона.