Терапевт назвал необычный способ справиться с жаждой
Пить не обязательно воду, есть и неочевидный напиток, который хорошо помогает
14 августа 2024, 17:15, ИА Амител
Как рассказала британский терапевт Наташа Фернандо, молоко может утолять жажду лучше, чем вода. В беседе с Metro она также предложила равноценную замену горячему чаю в жару.
По словам врача, для поддержания здорового водного баланса необязательно пить только воду. Терапевт объяснила, что благодаря содержанию сахара, белка и жира в молоке, которые замедляют скорость выведения жидкости из желудка, стакан молока может помочь поддерживать водный баланс в течение более длительного времени.
Молоко также содержит натрий, который помогает организму дольше удерживать воду. Фернандо отметила, что в жару можно пить не только коровье молоко. Веганы или люди с непереносимостью лактозы могут употреблять альтернативное молоко на растительной основе, которое также содержит необходимые организму электролиты.
Помимо молока, терапевт порекомендовала употреблять в жару такие продукты, как арбузы, кокосовая вода, огурцы или огуречный сок, а также свежевыжатые фруктовые соки, разбавленные водой.
08:48:17 15-08-2024
Цена сравнения?
09:33:53 15-08-2024
Гость (08:48:17 15-08-2024) Цена сравнения?... 14 рублей за литр молока дают приемщики, или за 50 рублей полторашка минералки в магазине
11:16:42 15-08-2024
Гость (09:33:53 15-08-2024) 14 рублей за литр молока дают приемщики, или за 50 рублей по... "14 рублей за литр молока" - 14 копеек же?
13:09:09 15-08-2024
Родился и вырос на берегу теплого, южного моря. В тени 45. С утра стаканчик соленой водички и не пить до вечера. Спасало всех.