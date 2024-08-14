Терапевт назвал необычный способ справиться с жаждой

Пить не обязательно воду, есть и неочевидный напиток, который хорошо помогает

14 августа 2024, 17:15, ИА Амител

Молоко / Фото: pxhere.com/ru/photo/648665

Как рассказала британский терапевт Наташа Фернандо, молоко может утолять жажду лучше, чем вода. В беседе с Metro она также предложила равноценную замену горячему чаю в жару.

По словам врача, для поддержания здорового водного баланса необязательно пить только воду. Терапевт объяснила, что благодаря содержанию сахара, белка и жира в молоке, которые замедляют скорость выведения жидкости из желудка, стакан молока может помочь поддерживать водный баланс в течение более длительного времени.

Молоко также содержит натрий, который помогает организму дольше удерживать воду. Фернандо отметила, что в жару можно пить не только коровье молоко. Веганы или люди с непереносимостью лактозы могут употреблять альтернативное молоко на растительной основе, которое также содержит необходимые организму электролиты.

Помимо молока, терапевт порекомендовала употреблять в жару такие продукты, как арбузы, кокосовая вода, огурцы или огуречный сок, а также свежевыжатые фруктовые соки, разбавленные водой.