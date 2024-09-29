Врач рассказала, кто чаще всего страдает дневной сонливостью

Опасен не только короткий, но и длинный сон

29 сентября 2024, 09:20, ИА Амител

Сон / Фото: pxhere.com/ru/photo/1129741

Сон – это время для восстановления организма. Достаточное количество сна улучшает состояние и продлевает жизнь, в то время как недосып может привести к болезням. Избыток сна также не способствует хорошему самочувствию и может быть признаком болезни. О причинах сонливости и способах борьбы с ней рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

"Длительный сон более 9-10 часов в сутки повышает риск ожирения, болезней сердца, диабета второго типа, депрессии и психических заболеваний", – объясняет невролог "Газете.ру".

Тревожный сигнал – постоянная сонливость днем и невозможность встать с постели по выходным. Причина может быть в нарушении гигиены и режима сна или болезнях: проблемах с мочеиспусканием, апноэ, бруксизме, синдроме беспокойных ног, боли, одышке, нарушении ритма сердца.

Исследования показывают, что нормальная продолжительность сна – 7–8 часов за ночь, но это зависит от потребностей человека. Если со сном все в порядке, но по утрам ощущается разбитость, причина может быть в проблемах со здоровьем. Дневная сонливость характерна для людей с депрессивным, биполярным, посттравматическим, стрессовым и тревожным расстройством, нарколепсией, болезнью Паркинсона, черепно-мозговой травмой, опухолями головного мозга, сахарным диабетом, нарушениями щитовидной железы и сердца. Справиться с сонливостью поможет лечение основного заболевания.

Если проблемы со сном не проходят, следует обратиться к врачу. Начать можно с терапевта, исключив соматические причины, и обратиться к сомнологу для определения причины – режима или болезни. Диагностика индивидуальна.

