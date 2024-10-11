Терапевт рассказал, чем опасен кашель по утрам
Он может указывать на развитие серьезных заболеваний
11 октября 2024, 16:02, ИА Амител
Боль в груди / Фото: pxhere.com/ru/photo/1365483
В интервью "Москве 24" врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что утренний кашель может быть одним из симптомов сердечной недостаточности.
По словам специалиста, такой кашель часто встречается у пожилых людей с проблемами сердца. Если вы заметили у себя такой симптом, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Кондрахин подчеркнул, что если вы просыпаетесь в период с 4 до 6 часов утра из-за сильного кашля, это может быть признаком сердечного кашля, сердечной астмы или сердечной недостаточности.
Кроме того, утренний кашель может беспокоить курильщиков, так как табачный дым раздражает слизистую дыхательных путей.
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