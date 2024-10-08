Врач заявил, что потливость может указывать на рак
Она также является симптомом ряда других проблем со здоровьем
08 октября 2024, 18:45, ИА Амител
Повышенное потоотделение может быть связано с розацеа, проблемами с щитовидной железой или раком, особенно у пожилых людей старше 80 лет. Терапевт Элли Кэннон рассказала Daily Mail о возможных причинах этого.
У женщин в период менопаузы повышенное потоотделение может быть связано со снижением уровня эстрогена. Розацеа, характеризующаяся стойким расширением капилляров и красноватой сыпью, также может вызывать повышенное потоотделение, так как организм пытается охладиться.
Проблемы с щитовидной железой могут вызывать усталость, увеличение веса, депрессию и мышечные боли, а также повышенное потоотделение.
Некоторые продукты, алкоголь и кофеин могут вызывать повышенное потоотделение. Чтобы определить, что вызывает такую реакцию, рекомендуется вести дневник питания.
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