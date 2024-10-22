Терапевт рассказал, на что может указывать повышенное потоотделение

Специалисты призвали не игнорировать тревожные симптомы

22 октября 2024, 17:00, ИА Амител

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Люди могут годами не подозревать о проблемах с сердцем, поскольку симптомы могут быть едва заметными, рассказала старшая медсестра-кардиолог Британского фонда сердца (BHF) Синди Джодар. В беседе с изданием Surrey Live она вместе с терапевтом Адилом У Ханом назвала неожиданные признаки болезней сердечно-сосудистой системы.

По словам Хана, ни в коем случае нельзя игнорировать длительную усталость. Необъяснимая слабость может быть связана с сердечными заболеваниями, анемией, вирусными инфекциями или даже с психическим здоровьем. Также насторожить должны боль или дискомфорт в области челюсти, шеи, спины или живота.

Нарушение сердечного ритма, когда пульс кажется слишком быстрым или нерегулярным, также может быть признаком проблем с сердцем.

Хан отметил, что при заболеваниях сердца могут появиться отеки в области лодыжек и живота. Если эти симптомы сопровождаются болью в груди, одышкой, повышенным потоотделением в состоянии покоя или обмороком, то это повод обратиться к врачу.

Джодар добавила, что внезапная рвота или ощущение удушья в горле также могут быть тревожными сигналами. Хотя не каждый приступ тошноты означает, что происходит что-то серьезное, но если тошнота сопровождается другими симптомами, такими как сильная боль в груди, то это должно вызывать беспокойство.



