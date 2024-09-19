Терапевт рассказал о продукте, полезном для мозга
Его специалист назвал кладезем полезных элементов
19 сентября 2024, 19:10, ИА Амител
Краснокочанная капуста является ценным источником витаминов и питательных веществ, превосходя белокочанную по многим показателям. Она содержит в десять раз больше витаминов и минералов, включая те, что необходимы для здоровья нервной системы, рассказала "Ленте" терапевт Светлана Каневская.
Краснокочанная капуста богата витаминами С и К, которые играют важную роль в функционировании мозга и формировании костной ткани. Кроме того, она содержит витамины А и Е, способствующие поддержанию зрения и сохранению красоты кожи.
"Краснокочанная капуста – настоящий кладезь минералов, таких как кальций, магний, калий, марганец и цинк. Все эти элементы необходимы для здоровья мозга, нервной системы, костей и зубов", – сказала Каневская.
Фиолетовый цвет фруктов и овощей обусловлен наличием антоцианов – мощных антиоксидантов, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы. Специалисты выделили ряд продуктов фиолетового цвета, способных благотворно влиять на работу всего организма.
19:26:52 19-09-2024
И титьки у баб растут!
21:56:27 19-09-2024
Бдыщ... (19:26:52 19-09-2024) И титьки у баб растут! ... От белокочанной.
А от этой не проверялось маммологами-любителями.