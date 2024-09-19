Терапевт рассказал о продукте, полезном для мозга

Его специалист назвал кладезем полезных элементов

19 сентября 2024, 19:10, ИА Амител

Красная капуста / Фото: pxhere.com/ru/photo/1205872

Краснокочанная капуста является ценным источником витаминов и питательных веществ, превосходя белокочанную по многим показателям. Она содержит в десять раз больше витаминов и минералов, включая те, что необходимы для здоровья нервной системы, рассказала "Ленте" терапевт Светлана Каневская.

Краснокочанная капуста богата витаминами С и К, которые играют важную роль в функционировании мозга и формировании костной ткани. Кроме того, она содержит витамины А и Е, способствующие поддержанию зрения и сохранению красоты кожи.

"Краснокочанная капуста – настоящий кладезь минералов, таких как кальций, магний, калий, марганец и цинк. Все эти элементы необходимы для здоровья мозга, нервной системы, костей и зубов", – сказала Каневская.

Фиолетовый цвет фруктов и овощей обусловлен наличием антоцианов – мощных антиоксидантов, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы. Специалисты выделили ряд продуктов фиолетового цвета, способных благотворно влиять на работу всего организма.