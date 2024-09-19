НОВОСТИЗдоровье

Россиянам объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Например, мужчины реже участвуют в профилактических программах

19 сентября 2024, 14:30, ИА Амител

В России женщины живут в среднем на 10 лет больше мужчин, потому что меньше курят и пьют алкоголь, рассказала "Парламентской газете" заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.

"У женщин в три раза меньше, чем у мужчин, отмечен риск пагубного потребления алкоголя и курение", – подчеркнула замминистра.

Что касается других рисков, то они одинаковые. Практически у каждой пятой женщины и каждого пятого мужчины наблюдается нерациональное питание, низкая физическая активность и избыточная масса тела.

Помимо этого, мужчины реже участвуют в профилактических программах и менее охотно проходят лечение, что делает их особенно уязвимой группой, требующей внимания и особого подхода.

"Система здравоохранения не может решить все проблемы самостоятельно. Поэтому важно создавать условия для здорового образа жизни в каждом населенном пункте, на каждом предприятии, в каждом коллективе", – подчеркнула Котова.

Напомним, в России с 10 сентября вступили в силу новые положения госпрограммы "Социальная поддержка граждан", согласно которой до 2036 года в стране планируют увеличить продолжительность жизни до 81 года.

Улыбка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1117716

Врач рассказала, что благодарные женщины живут дольше

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НОВОСТИЗдоровье

Здоровье мужчины и женщины Мнения экспертов

Комментарии 10

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бгг

14:37:22 19-09-2024

наберите в инете # почему мужчины живут меньше, поймете сами: рождается больше мальчиков, и умирает их больше.

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Musik

14:41:49 19-09-2024

Вот даже на фоте - дед работает, а супружница выдает указзующие указания, то есть бездельничает. И это тенденцыя!
Вот потому и! Патамушта ленивые!

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Гость

14:49:04 19-09-2024

Например, мужчины реже участвуют в профилактических программах\\\\\\Потому что мужики на работе впахивают, им некогда участвовать в таких программах

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Гость 2.

15:29:46 19-09-2024

Чепуха то, что рассказала женщина.Дольше всего живет женщина, которая не имеет ни мужа, ни детей но имеет разных и много любовников.На втором месте по длительности жизни- женщины, не имеющие детей, но имеют постоянных любовников.Меньше всего живут женщины с мужьями и детьми(нервы).Но все-равно дольше мужчин.Все объясняется Природой.Все сперматозоиды обладают кинетической и потенциальной энергией. При одном эякуляте в женщину попадает от 20 до 40 миллионов сперматозоидов., т.е. мужчина отдет энергию жизни, женщина принимает энергию жизни, что естественно, потому что доп.энергия женщине нужна для вынашивания ребенка. Меньше всего живет женщина с ребенком без мужчины.И это понятно;дети0-это нервы, не поступает энергия от мужчины или редко поступает.Последнее предположение с точки зрения физики.

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Гость

08:02:47 20-09-2024

Гость 2. (15:29:46 19-09-2024) Чепуха то, что рассказала женщина.Дольше всего живет женщина... Шикарно!!! Хе-хе

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Гость

15:33:01 19-09-2024

Ещё мужики бухают и курят, а в случае спонтанной эрекции устраивают всякие глупости. Но женщины живут дольше из принципа.

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Гость

16:28:12 19-09-2024

Потому что всю жизнь место в трамвае уступали

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Musik

18:00:52 19-09-2024

Гость (16:28:12 19-09-2024) Потому что всю жизнь место в трамвае уступали... А вот это следует обдумать.
Мысль глубокая.

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Гость

10:54:14 20-09-2024

потому что алкаши

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Гость

12:11:14 20-09-2024

Женщины живут больше мужчин потому, что им друг-другу надо сказать больше.

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