Например, мужчины реже участвуют в профилактических программах

19 сентября 2024, 14:30, ИА Амител

В России женщины живут в среднем на 10 лет больше мужчин, потому что меньше курят и пьют алкоголь, рассказала "Парламентской газете" заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.

"У женщин в три раза меньше, чем у мужчин, отмечен риск пагубного потребления алкоголя и курение", – подчеркнула замминистра.

Что касается других рисков, то они одинаковые. Практически у каждой пятой женщины и каждого пятого мужчины наблюдается нерациональное питание, низкая физическая активность и избыточная масса тела.

Помимо этого, мужчины реже участвуют в профилактических программах и менее охотно проходят лечение, что делает их особенно уязвимой группой, требующей внимания и особого подхода.

"Система здравоохранения не может решить все проблемы самостоятельно. Поэтому важно создавать условия для здорового образа жизни в каждом населенном пункте, на каждом предприятии, в каждом коллективе", – подчеркнула Котова.

Напомним, в России с 10 сентября вступили в силу новые положения госпрограммы "Социальная поддержка граждан", согласно которой до 2036 года в стране планируют увеличить продолжительность жизни до 81 года.