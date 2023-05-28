Терапевт рассказала об опасности прикладывания подорожника на рану

Лучше лечиться более современными методами

28 мая 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Применение подорожника при порезах и ссадинах может навредить, поскольку есть риск занести в болячку грязь или инфекцию. Об этом в интервью с изданием "Секрет фирмы" рассказала терапевт Ольга Фролова.

По её словам, несколько столетий назад в арсенале лекарей не было антибиотиков, антисептиков и других современных препаратов. А потому люди пользовались различными растениями, обладающими лечебными свойствами, в том числе подорожником.

"Да, не исключено, что за счёт своих свойств он обладает некоторым слабым бактерицидным действием, то есть может убивать микробы. Именно поэтому ранее так распространена была народная медицина и фитотерапия. Но сейчас мы не рекомендуем подорожник как средство первой помощи, так как это недостаточно эффективно и даже небезопасно. Вместе с подорожником в рану можно занести грязь или инфекцию, что ухудшит период восстановления кожных покровов", – пояснила специалист.

Сейчас же достаточно хорошо промыть рану проточной водой или физраствором. Если кровотечение не прекращается, то можно прижать место раны чистой салфеткой и подождать некоторое время, чтобы сосуды спазмировались, а уже после промыть рану. В более тяжёлых случаях – когда не останавливается кровь, рана глубокая или в неё попала грязь – лучше обращаться за медпомощью.