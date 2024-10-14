Терентьева переизбрали главой алтайского отделения "Справедливой России – За правду"

Партия обновила руководящие органы

14 октября 2024, 18:15, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: "Справедливая Россия – За правду"

11 октября в Барнауле прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду". В ней приняли участие 45 делегатов, а также представители избирательной комиссии и управления Министерства юстиции по Алтайскому краю. Среди приглашенных гостей были депутаты и главы сельсоветов партии. Главой регионального отделения снова выбрали депутата Госдумы Александра Терентьева. Его кандидатуру поддержали единогласно.

Терентьев, отметил, что социалисты должны стремиться к большему и активнее взаимодействовать с населением. Он подчеркнул, что экономическая ситуация в стране ухудшается, и настало время убедить людей поддерживать социалистические идеи.

"Мы за честные выборы, за справедливое представительство народа в органах власти на всех уровнях, мы за развитие реального сектора экономики. Мы за людей", – сказал он, подчеркнув, что некоторые предложения СР-ЗП, например прогрессивную шкалу налогообложения, уже рассматривают в Госдуме. Кроме того, на конференции избрали членов Совета, Контрольно-ревизионной комиссии (КРК) и делегатов на предстоящий партийный съезд, который состоится 26 октября 2024 года.

Также определили состав совета реготделения на следующие два года. Помимо Александра Терентьева, в него вошли:

Людмила Суслова;

Александр Молотов;

Евгения Боровикова;

Лариса Колесникова;

Александр Николайчик;

Оксана Молодых;

Наталья Ахметшина;

Валерий Арбаков;

Наталья Гладышева;

Ирина Демидова;

Елена Кочетова;

Татьяна Маликова;

Михаил Сашников;

Ольга Чечулина.

Члены Совета сформировали Бюро Совета РО, секретарем которого стала Евгения Боровикова.

Членами Контрольно-ревизионной комиссии стали Захар Торычев, Степан Лютов и Ирина Шипулина. Председателем КРК избрали Захара Торычева.

Делегатами на партийный съезд выдвинули Евгению Боровикову и Наталью Сапрыкину. Также, согласно уставу партии, делегатом съезда стал Александр Терентьев.

Отчетно-выборная конференция реготделения партии / Фото: "Справедливая Россия – За правду"

Евгения Боровикова дала удовлетворительную оценку работе реготделения партии, подчеркнув, что впереди еще много работы. Она отметила, что для достижения успехов необходимо действовать слаженно, особенно перед предстоящими выборами в Госдуму и Алтайское краевое Законодательное собрание.

Напомним, ранее алтайские социалисты выразили несогласие с очередной индексацией тарифов ЖКХ. По мнению партийцев, размер тарифа отражает лишь стремление управляющих компаний увеличить свою прибыль. Также Евгения Боровикова помогает решить имущественный вопрос обманутых барнаульцев. Как ранее сообщал amic.ru, почти 20 человек взяли ипотеку для строительства домов, заключив договоры с индивидуальным предпринимателем. Некоторые оплатили всю сумму, другие внесли часть средств. Но в мае стройка остановилась, а застройщик перестал выходить на связь.