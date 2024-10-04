Ипотечный кошмар. 20 барнаульцев остались без домов и денег

Пострадавшие попросили депутата Евгению Боровикову разобраться в ситуации

04 октября 2024, 18:00, ИА Амител

Люди ждут переезд. Коробки / Фото: freepik.com

Около 20 жителей Барнаула взяли ипотеку, чтобы построить дома. Они заключили договоры с индивидуальным предпринимателем, некоторые внесли полную сумму, другие сделали частичные платежи. Однако в мае этого года строительство остановилось, а застройщик перестал отвечать на звонки. Заявители попросили депутата АКЗС Евгению Боровикову помочь им решить эту проблему.

У пострадавших есть чат в WhatsApp*, где они делятся информацией и пытаются найти решение проблемы. Выяснилось, что без жилья остались не только барнаульцы, но и жители Новосибирска и Республики Алтай.

Люди обращались в прокуратуру и МВД России по Барнаулу Центрального района, но, по их словам, жалобы перенаправляли в другие инстанции или оставляли без ответа. Совместно с ГТРК "Алтай" они создали видеосюжет о проблеме, который сейчас распространяется в интернете.

Жители сообщают, что на участках, где шло строительство, без предупреждения вывезли стройматериалы и бытовки. Рабочие не получили зарплату от предпринимателя.

Банки, выдавшие кредиты, не могут помочь людям. И предупреждают, что из-за нарушения сроков сдачи домов процентная ставка по сельской ипотеке возрастет. Теперь люди вынуждены платить около 40 тыс. за съемное жилье или жить у родственников, не зная, возобновится ли стройка.

Депутат Евгения Боровикова обратилась в ГУ МВД России по Алтайскому краю и Следственный комитет региона с просьбой провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Также отправила запрос в Министерство строительства края с вопросом о господдержке пострадавших. В результате расследования было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Однако Минстрой, по данным партии "Справедливая Россия – За правду", вместо ответа перенаправил обращение в прокуратуру Индустриального района Барнаула и отдел УМВД России по Индустриальному району Барнаула.

"Такой ответ меня, мягко говоря, удивил. Я задала вопрос о возможных госпрограммах, в рамках которых жители могут рассчитывать на помощь, а не принимать решения, в какие органы перенаправлять мое обращение. Тем более что проверки надзорными органами уже проводятся", – говорит Евгения Боровикова.Депутат выразила недовольство тем, что исполнительная власть неправильно обрабатывает обращения, и вместо того чтобы внимательно изучать их, перенаправляет на свое усмотрение.

Евгения Боровикова уже направила запрос губернатору региона с просьбой провести личную встречу с заявителями и помочь им решить проблему.