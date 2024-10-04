Ипотечный кошмар. 20 барнаульцев остались без домов и денег
Пострадавшие попросили депутата Евгению Боровикову разобраться в ситуации
04 октября 2024, 18:00, ИА Амител
Около 20 жителей Барнаула взяли ипотеку, чтобы построить дома. Они заключили договоры с индивидуальным предпринимателем, некоторые внесли полную сумму, другие сделали частичные платежи. Однако в мае этого года строительство остановилось, а застройщик перестал отвечать на звонки. Заявители попросили депутата АКЗС Евгению Боровикову помочь им решить эту проблему.
У пострадавших есть чат в WhatsApp*, где они делятся информацией и пытаются найти решение проблемы. Выяснилось, что без жилья остались не только барнаульцы, но и жители Новосибирска и Республики Алтай.
Люди обращались в прокуратуру и МВД России по Барнаулу Центрального района, но, по их словам, жалобы перенаправляли в другие инстанции или оставляли без ответа. Совместно с ГТРК "Алтай" они создали видеосюжет о проблеме, который сейчас распространяется в интернете.
Жители сообщают, что на участках, где шло строительство, без предупреждения вывезли стройматериалы и бытовки. Рабочие не получили зарплату от предпринимателя.
Банки, выдавшие кредиты, не могут помочь людям. И предупреждают, что из-за нарушения сроков сдачи домов процентная ставка по сельской ипотеке возрастет. Теперь люди вынуждены платить около 40 тыс. за съемное жилье или жить у родственников, не зная, возобновится ли стройка.
Депутат Евгения Боровикова обратилась в ГУ МВД России по Алтайскому краю и Следственный комитет региона с просьбой провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Также отправила запрос в Министерство строительства края с вопросом о господдержке пострадавших. В результате расследования было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Однако Минстрой, по данным партии "Справедливая Россия – За правду", вместо ответа перенаправил обращение в прокуратуру Индустриального района Барнаула и отдел УМВД России по Индустриальному району Барнаула.
"Такой ответ меня, мягко говоря, удивил. Я задала вопрос о возможных госпрограммах, в рамках которых жители могут рассчитывать на помощь, а не принимать решения, в какие органы перенаправлять мое обращение. Тем более что проверки надзорными органами уже проводятся", – говорит Евгения Боровикова.Депутат выразила недовольство тем, что исполнительная власть неправильно обрабатывает обращения, и вместо того чтобы внимательно изучать их, перенаправляет на свое усмотрение.
Евгения Боровикова уже направила запрос губернатору региона с просьбой провести личную встречу с заявителями и помочь им решить проблему.
18:08:12 04-10-2024
А где ФИО обманщика ?
20:13:33 04-10-2024
Гость (18:08:12 04-10-2024) А где ФИО обманщика ?...на днях статья была "Малоэтажное строительство" - денег 3 чела набрали и пропали. Ну как в 90-е, помните? у них даже от сайта и проектов пахло дурно
18:09:15 04-10-2024
застройщик развел на бабки а банку насрать на проблемы ну ничего карма настигнет фраера
20:05:54 04-10-2024
л4 (18:09:15 04-10-2024) застройщик развел на бабки а банку насрать на проблемы ну ни... В данном случае в роли "фраера" выступает именно фраер - заёмщик/застройщик...
18:41:12 04-10-2024
А почему скромно умолчали фамилию веселого затейника- индивидуального предпринимателя? Родина должна знать своих героев. Хотя бы для того, чтобы другие не наступали на эти грабли...
18:51:41 04-10-2024
Вы вчера проснулись? Иван Заикин. Малоэтажная Сибирь. Его еще риелторы нахваливали, что строит недорого. На самом деле, он такой не один. И когда вам за дешман обещают построить дом, то это повод задуматься. Даже в супермодной ботанике есть застройщики, которые лепят из палок и того самого материала, но на палках еще и экономят
19:49:46 04-10-2024
Гость (18:51:41 04-10-2024) Вы вчера проснулись? Иван Заикин. Малоэтажная Сибирь. Его ещ... Да мы ваще не спали. У нас в малоэтажных-'Прудских собаки спать не дают. И что этот Зайкин сирота? Ни детей, ни родителей?
20:03:02 04-10-2024
Да тут все проще простого... Кто разрешил работу этого ИП? Тот и должен нести ответственность перед потерпевшими.... И разбираться с ИП должен тот кто разрешил его деятельность
21:14:20 04-10-2024
Бдыщ... (20:03:02 04-10-2024) Да тут все проще простого... Кто разрешил работу этого ИП? Т... На момент разрешения ИП все чики-брики было. Вам поименно из 2 гис компании назвать, что народ чушпанят?
23:23:12 04-10-2024
Бдыщ... (20:03:02 04-10-2024) Да тут все проще простого... Кто разрешил работу этого ИП? Т... А вы забавный бдыщ, щас бы кааак найти кто ножики придумал иии кааак привлечь по всей так сказать строгости. Ну и естественно кто огонь придумал тоже, да и в воде не мало утонуло, всех привлечь срочно.
09:20:07 05-10-2024
гость (23:23:12 04-10-2024) А вы забавный бдыщ, щас бы кааак найти кто ножики придумал и... Спасибо за ценную информацию. Не знал, что для использования ножиков или воды надо у кого-то брать специальное разрешение. А вот на ИП -надо. Вот такая вот загогулина...