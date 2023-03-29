Терпение и никакого пирсинга. Что за "кодекс чести" вводят для чиновников Барнаула?
Кодекс поведения чиновников ввели в Барнауле, в нём утверждены нормы поведения и внешнего вида муниципальных госслужащих
29 марта 2023, 16:50, Анастасия Бичакова
В Барнауле утвердили "кодекс чести" для муниципальных служащих. Теперь они обязаны носить одежду особых цветов и держать эмоции под контролем.
Какие ещё правила устанавливает кодекс и зачем их ввели – в разборе amic.ru.
Зачем и для кого утвердили новый кодекс?
"Кодекс чести" утвердили для всех чиновников, работающих в органах местного самоуправления Барнаула. Те, кто поступает на муниципальную службу, должны ознакомиться с ним ещё до назначения на должность.
"Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений кодекса этики", – говорится в документе, опубликованном на правовом портале городской администрации.
При этом отмечается, что каждый гражданин вправе ожидать от муниципальных служащих "поведения <...> в соответствии с положениями кодекса этики".
Одна из целей кодекса – укрепить авторитет муниципального служащего, а также доверие людей к государству и органам местного самоуправления.
Как муниципальный служащий должен себя вести?
В кодексе сказано, что муниципальные служащие Барнаула должны выполнять обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне.
Кроме того, от чиновников требуют относиться к гражданам с терпением, уважать традиции и обычаи всех народов, а эмоции всегда контролировать.
Муниципальным служащим следует воздерживаться от поведения, которое может вызвать сомнение "в объективном исполнении должностных обязанностей".
"(Необходимо) избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их (муниципальных служащих) репутации или авторитету органа местного самоуправления", – добавляют в кодексе.
Помимо этого, чиновники обязаны воздерживаться от публичных высказываний и оценок в отношении местной власти, если этого не подразумевают должностные обязанности.
Руководители, в свою очередь, должны быть эталоном безупречной репутации и профессионализма. От них требуют формировать в коллективе благоприятную обстановку для плодотворной работы.
А как чиновнику можно одеваться?
По кодексу чести, чиновники должны носить одежду в деловом стиле, сдержанную и аккуратную. Цвета допускаются умеренные.
Женщинам можно надевать классические деловые костюмы, платья, юбки средней длины, брюки, блузки и туфли классических моделей. А мужчинам – деловые костюмы, рубашки, галстуки и также классические туфли.
Во время работы запрещены одежда и обувь в пляжном стиле, джинсы, сарафаны, одежда с глубоким декольте или оголёнными плечами и блестящие наряды.
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