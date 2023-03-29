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Терпение и никакого пирсинга. Что за "кодекс чести" вводят для чиновников Барнаула?

Кодекс поведения чиновников ввели в Барнауле, в нём утверждены нормы поведения и внешнего вида муниципальных госслужащих

29 марта 2023, 16:50, Анастасия Бичакова

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле утвердили "кодекс чести" для муниципальных служащих. Теперь они обязаны носить одежду особых цветов и держать эмоции под контролем.

Какие ещё правила устанавливает кодекс и зачем их ввели – в разборе amic.ru.

1

Зачем и для кого утвердили новый кодекс?

"Кодекс чести" утвердили для всех чиновников, работающих в органах местного самоуправления Барнаула. Те, кто поступает на муниципальную службу, должны ознакомиться с ним ещё до назначения на должность.

"Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений кодекса этики", – говорится в документе, опубликованном на правовом портале городской администрации.

При этом отмечается, что каждый гражданин вправе ожидать от муниципальных служащих "поведения <...> в соответствии с положениями кодекса этики".

Одна из целей кодекса – укрепить авторитет муниципального служащего, а также доверие людей к государству и органам местного самоуправления.

2

Как муниципальный служащий должен себя вести?

В кодексе сказано, что муниципальные служащие Барнаула должны выполнять обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне.

Кроме того, от чиновников требуют относиться к гражданам с терпением, уважать традиции и обычаи всех народов, а эмоции всегда контролировать.

Муниципальным служащим следует воздерживаться от поведения, которое может вызвать сомнение "в объективном исполнении должностных обязанностей".

"(Необходимо) избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их (муниципальных служащих) репутации или авторитету органа местного самоуправления", – добавляют в кодексе.

Помимо этого, чиновники обязаны воздерживаться от публичных высказываний и оценок в отношении местной власти, если этого не подразумевают должностные обязанности.

Руководители, в свою очередь, должны быть эталоном безупречной репутации и профессионализма. От них требуют формировать в коллективе благоприятную обстановку для плодотворной работы.

3

А как чиновнику можно одеваться?

По кодексу чести, чиновники должны носить одежду в деловом стиле, сдержанную и аккуратную. Цвета допускаются умеренные.

Женщинам можно надевать классические деловые костюмы, платья, юбки средней длины, брюки, блузки и туфли классических моделей. А мужчинам – деловые костюмы, рубашки, галстуки и также классические туфли.

Во время работы запрещены одежда и обувь в пляжном стиле, джинсы, сарафаны, одежда с глубоким декольте или оголёнными плечами и блестящие наряды.

Фото: unsplash.com

У барнаульских чиновников появился документ, регулирующий правила поведения

Руководствоваться им должны все муниципальные служащие, независимо от их ранга
НОВОСТИПолитика

Комментарии 9

  • Не знаю какие ЗП у барнаульских муниципальных служащих, но у нас в районе ЗП мизерная и мы не можем себе позволить деловые костюмы, галстуки и туфли и вынуждены ходить в застираных рубашках, растянутых кофтах и джинсах, денег хватает только на коммуналку и еду, на нормальную одежду уже не хватает.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Странно что вам не ответил чувак что всегда тут пишет - я вот получаю 100 тысяч а вы ленивые зацепились задом за место и сидите, кто ищет тот найдет и прочее бла-бла)))) кста я в УК получаю 23 тысячи а у вас?
    30 марта, Гость   Ответить
  • В заголовке есть про пирсинг в тексте нет . так что там? Серьги у женщин это пирсинг.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Пирсинг - пирсингом. а то. что они в тюремных "партаках" ходят это нормально? Может татуировки уж тоже стоит в приличном обществе запретить?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Может татуировки уж тоже стоит в приличном обществе запретить?------А может просто сразу запретить глупость?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Какая к свиньям собачьим разница, в татухах чиновкик, в пирсинге или весь в адидасе, как ниггер? Главное, чтобы работал на благо народа, а не только своего кармана. Пока же мы видим этих хорошо одетых, в обтяжечку, как гусары, чинушей в синих кургузеньких пиджачках и коротеньких брючках, которых, кроме как дивиденды от службы государёвой, ничего не волнует. Сращение, так сказать, государственного и частного кармана ...
    30 марта, Гость   Ответить
  • что они в тюремных "партаках" ходят это нормально - а вы почитайте их досье, там мелькает у некоторых статьи отсидки особенно когда выборы и их листовки висят в школе- это так модно) )))
    30 марта, Гость   Ответить
  • Например в 2017 году на всех региональных и муниципальных выборах депутатов были выдвинуты кандидатами около 55,3 тыс. человек, из них судимость имели около тысячи, то есть 1,9% от всех выдвинутых. Среди самовыдвиженцев доля судимых составляла 2,9% Самые частые преступления, за которые были осуждены выдвинутые кандидатами в депутаты, — кражи (каждый пятый с судимостью), побои и умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести (каждый десятый с судимостью), хулиганство (почти 9% от всех выдвинутых кандидатами с судимостью).
    30 марта, Гость   Ответить
  • А может просто сразу запретить глупость? - нельзя, глупых больше чем татуированных
    30 марта, Гость   Ответить
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