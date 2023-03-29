"Кодекс чести" утвердили для всех чиновников, работающих в органах местного самоуправления Барнаула. Те, кто поступает на муниципальную службу, должны ознакомиться с ним ещё до назначения на должность.

"Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений кодекса этики", – говорится в документе, опубликованном на правовом портале городской администрации.

При этом отмечается, что каждый гражданин вправе ожидать от муниципальных служащих "поведения <...> в соответствии с положениями кодекса этики".

Одна из целей кодекса – укрепить авторитет муниципального служащего, а также доверие людей к государству и органам местного самоуправления.