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У барнаульских чиновников появился документ, регулирующий правила поведения

Руководствоваться им должны все муниципальные служащие, независимо от их ранга

28 марта 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Мэрия Барнаула утвердила и опубликовала кодекс этики и поведения для муниципальных служащих. Документ появился на сайте городской администрации.

"Кодекс этики представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие органов местного самоуправления города Барнаула независимо от замещаемой должности", – сказано в тексте.

Документ содержит правила, касающиеся не только поведения сотрудников, но и их внешнего вида.

Отдельное внимание уделили руководителям, которые должны быть примером для своих сотрудников. 

Также кодекс предусматривает правила ведения социальных сетей для госслужащих.

За нарушение правил придётся отвечать перед специальной комиссией, а их соблюдение поможет чиновникам в продвижении по карьерной лестнице.

Комментарии 2

  • "Также кодекс предусматривает правила ведения социальных сетей для госслужащих." Неграмотные редакторы и автор статьи. Госслужащие и муниципальные служащие совершенно разные уровни службы. Муниципальные акты никаким образом деятельность госслужащих не регулируют. Муниципальные служащие вообще не чиновники. Классные чины им в Алтайском крае не присваиваются.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Они для того и выбились "в люди", чтобы подняться над правилами для обычных людей плевать на них сверху.
    28 марта, Гость   Ответить
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