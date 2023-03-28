У барнаульских чиновников появился документ, регулирующий правила поведения

Руководствоваться им должны все муниципальные служащие, независимо от их ранга

28 марта 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мэрия Барнаула утвердила и опубликовала кодекс этики и поведения для муниципальных служащих. Документ появился на сайте городской администрации.

"Кодекс этики представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие органов местного самоуправления города Барнаула независимо от замещаемой должности", – сказано в тексте.

Документ содержит правила, касающиеся не только поведения сотрудников, но и их внешнего вида.

Отдельное внимание уделили руководителям, которые должны быть примером для своих сотрудников.

Также кодекс предусматривает правила ведения социальных сетей для госслужащих.

За нарушение правил придётся отвечать перед специальной комиссией, а их соблюдение поможет чиновникам в продвижении по карьерной лестнице.