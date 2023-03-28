У барнаульских чиновников появился документ, регулирующий правила поведения
Руководствоваться им должны все муниципальные служащие, независимо от их ранга
28 марта 2023, 09:51, ИА Амител
Мэрия Барнаула утвердила и опубликовала кодекс этики и поведения для муниципальных служащих. Документ появился на сайте городской администрации.
"Кодекс этики представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие органов местного самоуправления города Барнаула независимо от замещаемой должности", – сказано в тексте.
Документ содержит правила, касающиеся не только поведения сотрудников, но и их внешнего вида.
Отдельное внимание уделили руководителям, которые должны быть примером для своих сотрудников.
Также кодекс предусматривает правила ведения социальных сетей для госслужащих.
За нарушение правил придётся отвечать перед специальной комиссией, а их соблюдение поможет чиновникам в продвижении по карьерной лестнице.
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