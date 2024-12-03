Тещин козел и укус божьей коровки. Страховщики назвали самые курьезные случаи

Главными героями необычных историй также стали собаки и девушка

03 декабря 2024, 16:30, ИА Амител

Козел / Фото: unsplash.com / Kerin Gedge

Страховой Дом ВСК составил рейтинг курьезных происшествий со своими агентами и клиентами в 2024 году. В центре самых необычных историй оказались собаки, козел, божьи коровки и девушка.

Козел

Житель Мордовии поехал с семьей к теще. Пока все были дома, сработала автосигнализация. Оказалось, что козел, который пасся неподалеку, увидел свое отражение в машине и с разбегу ударил в дверь. Так он сделал несколько раз. Естественно, автомобиль получил вмятины.

"Но суть в том, что полис каско у клиента закончился три дня назад (по страховке ВСК отремонтировал бы автомобиль). Он отказался его продлевать, сославшись на то, что водит аккуратно. Жаль, что козлу все равно, какой стиль вождения", – с иронией отметили страховщики.

Собаки

Житель Коми ехал по территории предприятия, на котором он работал, когда за автомобилем погнались местные сторожевые собаки. Мужчина остановился, в этот момент псы окружили машину и покусали ее.

"Покусанную собаками машину "вылечили", – отметили в ВСК.

Девушка

Мужчина парковался на стоянке у дороги с односторонним движением, когда в него неожиданно врезался автомобиль, который двигался навстречу. Виновником ДТП оказалась девушка. Инспекторы ГИБДД пытались объяснить, что она повернула на дорогу с односторонним движением и есть даже знак, однако девушка была уверена в своей правоте.

"Мне же нужно было сюда! При чем тут знак?" – возмущалась она в ответ.

Божьи коровки

Девочка отдыхала в летнем лагере на морском побережье, когда ее покусали божьи коровки. Оказывается, укус этих милых насекомых может вызвать серьезные последствия: у ребенка появилась аллергическая реакция, девочку госпитализировали.