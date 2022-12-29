«Кина не будет». «Аватар 2» не покажут в Барнауле до конца 2022 года

Скорее всего, барнаульцы увидят блокбастер в январе

29 декабря 2022, 06:47, Антон Дегтярев

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"/ Фото: kinopoisk.ru

Блокбастер «Аватар: Путь воды» не покажут в кинотеатре «Пионер» до конца 2022 года. Возможно, его выпустят в январе, но точной даты релиза у «Пионера» пока нет. Об этом amic.ru сообщили в кинотеатре.

«Не собираемся запускать фильм в конце декабря. Наверное, придется ждать января. Фильма пока на руках нет», — отметили в «Пионере».

В мире сиквел «Аватара» вышел 16 декабря. В барнаульском кинотеатре «Пионере», который пусть и нелегально, но показывает западные новинки, барнаульцы ожидали премьеры «Аватара 2» через две недели после релиза, то есть примерно 30 декабря.

Через 14 дней после официального выхода в «Пионере» появлялись предыдущие крупные голливудские новинки — «Тор: Любовь и гром», «Чёрный Адам» и «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Ожидалось, что с новым «Аватаром» будет такая же ситуация. Да и в своих соцсетях «Пионер» писал, что картина выйдет в конце декабря. Но кинотеатр свои планы, видимо, скорректировал.

Многие другие российские кинотеатры уже показывают «Аватара» — посмотреть его можно и в близком к Алтайскому краю Новосибирске. Однако часть кинотеатров в России решила не продавать билеты на «Аватар 2» до новогодних каникул.

Как писал телеграм-канал «Бюллетеня кинопрокатчика», крупные федеральные сети заключили джентльменское соглашение, по которому они не будут показывать «Аватар 2» до 12 января, то есть до конца «новогодней битвы» официальных российских и зарубежных праздничных премьер.

Возможно, «Пионер 2» тоже решил демонстрировать «Аватар 2» уже после новогодних каникул, ведь на Новый год люди активно ходят на российское кино и заработать деньги можно будет и без «Аватара».

Отметим, что перед Новым годом и на каникулах в алтайских кинотеатрах будет что посмотреть. О том, какие фильмы идут и еще выйдут в кинотеатрах на праздники, можно прочитать здесь.